Un solide Valencia Basket ruine les débuts à domicile de BAXI Manresa

24/09/2021

Le à 22:26 CEST

Valencia Basket a remporté la première victoire de la saison sur le terrain BAXI Manresa dans un match qui n’a été égalé qu’au premier quart., depuis lors l’équipe ‘taronja’ est passée du moins au plus jusqu’à briser la rencontre en troisième période, ce qui lui a permis d’ajouter une victoire en choeur avec cinq joueurs au-dessus des deux chiffres au score (69-89).

BAXI

VAL

BAXI Manresa, 69 ans

(17 + 11 + 21 + 20): Francisco (15), Thomasson (7), Berzins (14) Moneke (4) Sima (7) – cinq de départ – Dani Pérez (5), Dani Garcia (-), Rafa Martínez (6), Jou (-), Maye (2), Steinbergs (3) et Bako (6)

Panier de Valence, 89

(22 + 16 + 28 + 23) Dimitrijevic (17), Puerto (17), Claver (13), Hermansson (6), Bellver (-), Pradilla (4), Dubljevic (14) –cinq de départ– Ferrando (3 ), Bressan (2), Millán Jiménez (-) et Labeyrie (13)

Arbitres :

Daniel Hierrezuelo, Alberto Baena, Cristóbal Sánchez. Ils ont éliminé le joueur local Ismael Bako pour cinq fautes

Incidents :

Match correspondant à la 2e journée de la Ligue Endesa joué au pavillon Nou Congost devant 1500 supporters

Le premier acte avait deux visages. Un meilleur départ pour BAXI Manresa, profitant très bien des pertes de visiteurs pour atteindre des points de transition. Plus tard, les locaux ont abaissé le succès dans leurs attaques et Valence s’est connecté au match grâce au tir à trois points (14-20 min 9). Une première période marquée par les défaites des deux équipes (8 pour chacune).

Valencia Basket est sorti avec des idées plus claires et plus efficaces que Manresa au deuxième quart. Les joueurs valenciens se sont progressivement échappés du tableau d’affichage en raison d’un faible succès et précipitation en attaque par les locaux (26-36 min 17). L’ensemble ‘taronja’ a perdu un peu de fluidité dans la dernière ligne droite de la période mais il a su garder l’avantage de dix points avant la pause.

Échange de paniers

La troisième période a commencé par un échange de paniers et Valence maintenant l’avantage. Au moment où BAXI Manresa enchaînait deux bonnes actions en attaque et en défense, le coach visiteur arrêta le match (39-46 min 24). Joan Peñarroya a réalisé ce qu’il recherchait et son équipe a repris l’avantage initial du quatrième face à un Baxi Manresa qui a souffert pour maîtriser son rebond défensif (23 de Valence contre 16 de Manresa).

Le match entrait dans ses dix dernières minutes avec une grande différence pour Valence qu’ils savaient maintenir. BAXI Manresa n’a pas baissé l’intensité, mais il lui a manqué plus de réussite pour mettre en difficulté une équipe visiteuse très à l’aise en attaque. L’échange de paniers s’est déroulé jusqu’au bout, déjà avec la fête sur la bonne voie par les visiteurs.