Un sommet aux faibles attentes : la rencontre Biden-Poutine à Genève

Par Rajan Kumar,

Lorsque les attentes sont faibles, les résultats sont moins frustrants. Le sommet entre le président Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève se déroule à un moment où la relation bilatérale a plongé à son point le plus bas au cours des deux dernières décennies. Il est difficile d’imaginer que les deux dirigeants réaliseront une percée sur des questions importantes de stabilité stratégique en Europe de l’Est, de paix en Asie de l’Ouest, de démocratie, de droits de l’homme et de désarmement. Ce n’est pas que leurs intérêts ne convergent pas, mais ils définissent leur politique étrangère de manières incompatibles et essentiellement conflictuelles.

S’écartant de la politique America First de Donald Trump, l’administration Biden cherche à reconquérir le leadership mondial et à renouer les liens avec ses alliés en Europe et en Asie. Si des déclarations antérieures en sont une indication, elle orienterait sa politique autour du soutien aux démocraties, du renforcement des institutions internationales et de la transformation de l’OTAN en instrument clé pour la sécurité en Europe. L’administration Biden blâme les politiques isolationnistes de Trump pour la perte de crédibilité parmi ses alliés. Il tenterait de restaurer la confiance pour compenser l’influence croissante de la Chine et mettre un terme aux desseins perturbateurs de la Russie.

Du point de vue de la Russie, la promotion de la démocratie dans l’espace post-soviétique et l’élargissement de l’OTAN sont deux sujets de discorde. Toute amélioration substantielle des relations dépend de l’assurance de Washington à Moscou qu’il ne s’engagerait pas dans la politique de changement de régime dans la zone d’influence de la Russie. Moscou est extrêmement sensible aux interventions extérieures dans son voisinage et ne veut céder aucun terrain aux États-Unis et à leurs alliés européens. La promotion de la démocratie est considérée comme une ruse pour contenir et déstabiliser la Russie. La Russie a tracé ses lignes rouges dans les États tampons d’Ukraine, de Géorgie et de Biélorussie. Il serait irréaliste de s’attendre à ce que Washington interfère dans ces États et Moscou reste indifférent.

Le souvenir de son humiliation dans les années 1990 évoque un ressentiment généralisé contre l’Occident en Russie. La popularité de Poutine a grimpé en flèche principalement parce qu’il a stabilisé la Russie et inversé l’orientation pro-occidentale de sa politique étrangère. Il a orienté la nation vers une voie indépendante et s’est opposé à l’idée que la Russie soit traitée comme un partenaire junior. Il est crédité d’avoir restauré la fierté de la Russie en s’opposant à l’Occident, quelque chose que le pays avait oublié sous le règne de son prédécesseur, Boris Eltsine. En fait, il n’était pas hostile à l’Occident dans les premières années, mais la poursuite incessante de Washington de l’élargissement de l’OTAN, son retrait du traité ABM (2002), la guerre en Irak (2003) et le soutien aux changements de régime en Géorgie, au Kirghizistan et l’Ukraine, l’ont incité à changer de cap.

Au cours des deux dernières décennies, il a consolidé sa position et ne fait face à aucune menace réelle pour son autorité. Le système est très centralisé avec Poutine à sa tête. Il ne peut pas être considéré comme faible, conciliant et apaisant envers l’Occident. Les gens souscrivent à son récit de « stabilité politique et démocratie souveraine ». Il n’est guère incité à changer de cap maintenant. Par conséquent, il s’engagerait avec Biden selon ses propres conditions et ne serait pas dicté par lui.

Pour être juste, la Russie n’a jamais rejeté l’offre d’engagements avec l’Occident. Cela ferait plaisir à son élite politique si la Russie était reconnue comme un État européen. Mais la politique intérieure de l’Europe et la domination des États-Unis dans l’architecture de sécurité européenne empêchent la Russie de forger des liens plus étroits avec le continent. A plusieurs reprises, la France, l’Allemagne, l’Italie et la Grèce ont souligné l’importance de la Russie dans la sécurité et la stabilité européennes. Récemment, l’administration américaine a dû lever les sanctions autour du gazoduc russe Nord Stream 2 en raison de la résistance allemande. Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré publiquement que « le continent européen ne sera jamais stable, ne sera jamais sûr, si nous n’assouplissent et ne clarifient pas nos relations avec la Russie ». Cette perception s’est encore intensifiée avec la montée en puissance de la Chine, considérée comme un plus grand rival stratégique de l’Occident. La Russie doit être neutralisée pour contrer la Chine puisque l’axe Moscou-Pékin ravivera le spectre de la guerre froide.

Les tentatives de renouer les liens avec la Russie n’ont pas réussi dans le passé, même lorsque le milieu était beaucoup plus propice. La période du président George W. Bush a été relativement plus calme, et il a trouvé Poutine « direct et digne de confiance ». Mais vers le second mandat de sa présidence, les liens ont commencé à se détériorer. Le célèbre discours de Poutine à la Conférence de Munich (2007) et son intervention en Géorgie (2008) ont été des tournants dans les relations de la Russie avec l’Occident.

Le président Barack Obama a cherché à « réinitialiser les boutons » avec la Russie avec l’assurance implicite que les États-Unis ne pousseront pas à l’expansion de l’OTAN en échange de la coopération russe sur l’Iran. Très vite, cependant, Moscou a reproché à Washington d’avoir fomenté des troubles par le biais de manifestations en faveur de la démocratie en Russie. La crise en Ukraine et la réintégration de la Crimée par la Russie en 2014 ont porté la relation à un nouveau creux. La Russie a été expulsée du G8 et de lourdes sanctions économiques lui ont été infligées.

Parmi les présidents américains, Trump portait l’opinion la plus favorable à Poutine. Mais les allégations d’ingérence de la Russie dans les élections américaines, favorisant Trump contre Hillary Clinton, l’ont rendu prudent dans sa politique envers Moscou. Il a fait l’éloge de Poutine à plusieurs reprises mais a fini par imposer des sanctions sous la pression du puissant pouvoir de Washington. Il a annulé l’accord nucléaire avec l’Iran signé sous l’administration Obama.

Si l’administration Biden poursuit une politique de consolidation des démocraties comme rempart contre l’autoritarisme, comme indiqué lors de la réunion du G7 à Cornwall, il n’y a aucune chance d’amélioration des liens entre les deux États. Cette politique va rapprocher la Russie de la Chine. Un nouveau type de politique de guerre froide pourrait émerger dans lequel les démocraties seraient opposées aux autocraties.

Le succès de telles politiques est douteux pour deux raisons principales : premièrement, il n’y a pas de consensus parmi les États européens sur le fait de traiter la Chine en adversaire. Les pays du G7 ne semblent pas enthousiastes à l’idée d’engager les ressources nécessaires pour le projet proposé « Reconstruire un monde meilleur » (B3W) pour rivaliser avec l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route”. Au sommet de Cornouailles du G7, l’Allemagne, la France et l’Italie ont semblé hésiter à prendre des mesures concrètes contre la Chine. Deuxièmement, une combinaison de la puissance économique chinoise et de l’armée russe deviendra ingérable pour l’Occident.

Les problèmes du piratage de SolarWind, la crise en Ukraine, l’ingérence électorale russe, l’arrestation d’Alexei Navalny, l’OTAN et les discussions en cours avec l’Iran figureront en bonne place dans les pourparlers entre les deux dirigeants. Ils peuvent arriver à des accords sur le contrôle des armements, l’Iran, l’Afghanistan et au mieux le changement climatique. S’ils pouvaient empêcher les liens de se détériorer davantage, cela devrait être considéré comme un succès dans les circonstances actuelles.

Un rapprochement entre les États-Unis et la Russie plairait aux décideurs indiens qui luttent pour maintenir un équilibre délicat entre Washington et Moscou. Cette condition, cependant, semble peu susceptible d’émerger dans un avenir prévisible.

(L’auteur enseigne à la School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Il peut être contacté à l’adresse : rajan@mail.jnu.ac.in)

