Un son décent et rien d’autre

Marshall a longtemps été un incontournable pour les musiciens, en grande partie grâce à ses amplificateurs classiques. Mais ces dernières années, le nom Marshall a saigné dans le monde de la technologie grand public, via des haut-parleurs et des écouteurs. Les derniers d’entre eux, les écouteurs Marshall Minor III, sont moins chers que les autres écouteurs véritablement sans fil de la société, mais conservent le look Marshall classique et sapent une grande partie de la concurrence.

Bien sûr, le simple fait d’être moins cher ne signifie pas qu’ils valent la peine d’être achetés. Les écouteurs Marshall Minor III sont-ils compétitifs par rapport aux autres dans la gamme de prix ? Découvrez-le dans notre revue complète des écouteurs Marshall Minor III.

Conception Marshall Minor III

La première chose à remarquer à propos des écouteurs Marshall Minor III est leur conception, et ils s’inspirent assez clairement des AirPods d’Apple. Ils ont une forme très similaire aux AirPod de deuxième génération, et non au nouveau modèle de troisième génération.

Marshall Minor II Design Source de l’image : Christian de Looper pour .

Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes que les AirPod. Bien qu’ils conservent la forme d’Apple, ils sont tous noirs et comportent un plastique légèrement plus rugueux pour donner un aspect texturé. Chaque bourgeon a le logo Marshall dessus. Le boîtier de charge, qui est également construit à partir d’un plastique texturé, possède un port USB-C en bas, ainsi qu’un bouton pour l’appairage.

Chaque bourgeon a une surface tactile dessus, et je ne l’aime pas. Je préfère de loin les commandes de compression sur les AirPod aux commandes tactiles. Même le réglage de l’ajustement du casque peut déclencher des commandes tactiles, j’ai donc régulièrement mis le son en pause sans le vouloir. Cela dit, comme ils sont sensibles, vous pouvez contrôler l’audio sans appuyer trop fort, ce qui est agréable.

De manière générale, les écouteurs Marshall Minor III ont l’air bien. Ils arnaquent clairement les AirPod d’Apple, et ils pourraient bientôt commencer à paraître un peu datés maintenant qu’Apple a introduit un nouveau design pour les AirPod de base. Mais j’aime le plastique texturé et la construction globale.

Fonctionnalités et batterie du Marshall Minor III

Les écouteurs Marshall Minor III ne sont pas les écouteurs les plus sophistiqués du marché. Ils ne se connectent pas à une application pour des choses comme le contrôle de l’égaliseur et les paramètres tactiles, et ils n’ont pas d’annulation de bruit comme les boutons Marshall Motif plus chers. En d’autres termes, si vous recherchez une intégration étroite avec votre téléphone, optez pour les AirPods – ce ne sont essentiellement que des écouteurs Bluetooth. Et, ils ne prennent même pas en charge Google Assistant ou Siri, ce qui est un peu étrange compte tenu du fait que la plupart des écouteurs Bluetooth le font de nos jours.

Mallette Marshall Minor II Source de l’image : Christian de Looper pour .

Mais ils offrent toujours des fonctionnalités pratiques. Le principal d’entre eux est le chargement sans fil sur le boîtier de chargement, qui vous permet de déposer vos écouteurs sur un socle de chargement comme vous le feriez avec votre téléphone. Ce n’est pas unique – de nombreux écouteurs sans fil le proposent. Mais c’est quand même agréable à voir. Vous obtiendrez une autonomie de cinq heures d’utilisation constante, avec l’étui de charge vous offrant jusqu’à 25 heures. Ce n’est pas mal, mais ce n’est pas étonnant.

Marshall Minor III confort

Marshall Minor II Buds Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les AirPod de dernière génération étaient relativement confortables, même s’ils souffraient parfois de tomber des oreilles du porteur. Étant donné qu’ils ont exactement la même forme que les AirPod, ils présentent les mêmes avantages et inconvénients. Les écouteurs étaient relativement confortables pour les temps d’écoute courts et longs, et bien qu’ils ne soient probablement pas le meilleur choix pour courir ou s’entraîner, ils restent parfaitement dans les oreilles pour une utilisation quotidienne.

Son Marshall Minor III

En fin de compte, la chose la plus importante à considérer est le son du casque. En fin de compte, ils sonnent plutôt bien. Il y a une quantité décente de basses, des médiums relativement plats et un haut de gamme clair, pour un son généralement excitant.

La réponse des basses est assez bonne, mais je ne peux m’empêcher de souhaiter que l’extension des basses soit un peu meilleure. Marshall a opté pour une approche plus naturelle de la basse, ce qui signifie que si vous êtes un fan de grosses basses, celles-ci ne vous intéresseront pas vraiment. J’aurais aimé que Marshall inclue ici quelques profils de fréquences différents, l’un d’eux étant une légère amplification des basses. Mais quand même, si vous voulez une réponse des basses plus décontractée, vous aimerez ce qui est proposé ici.

Marshall Minor II Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les médiums de ces écouteurs sont également relativement plats, tandis que les aigus offrent un son assez clair, ce qui donne un son plus brillant en général. Encore une fois, une meilleure extension haut de gamme aurait pu être agréable, mais le haut de gamme proposé ici n’est pas mal du tout.

La qualité sonore de ces écouteurs est plutôt bonne, mais ce n’est pas étonnant pour une paire d’écouteurs dans cette gamme de prix. Et, ils sont freinés par le fait que vous pouvez contrôler l’égaliseur selon vos préférences.

Conclusion

Les vrais écouteurs sans fil Marshall Minor III ne sont pas mauvais. Marshall a arraché le design directement à Apple, et les écouteurs n’offrent pas vraiment beaucoup de fonctionnalités. Mais ils sonnent toujours assez bien, ce qui compte certainement pour quelque chose.

J’espère que Marshall améliorera bientôt son jeu dans le monde des écouteurs. En tant que musicien, le nom Marshall a beaucoup de poids pour moi – et je n’ai pas nécessairement l’impression que ces écouteurs sont à la hauteur de ce nom. Ils ne sont pas terribles, mais ils ne battent pas vraiment la concurrence.

La compétition

Si vous voulez des fonctionnalités et utilisez des produits Apple, cela vaut la peine de vous en tenir aux AirPod. Même les AirPod de la génération précédente ont la même forme et le même ajustement que ceux-ci, mais offrent plus de fonctionnalités, même s’ils ne sonnent pas aussi bien. Ou, si vous pouvez passer aux AirPods 3, vous obtiendrez un meilleur ajustement et Spatial Audio.

En fin de compte, si vous voulez une paire d’écouteurs sans fil économiques non Apple, cela vaut la peine d’envisager les écouteurs Nothing Ear (1). Ces écouteurs offrent certaines fonctionnalités, la suppression du bruit et plus encore, le tout pour environ 100 $.

Dois-je acheter le Marshall Minor III

Non. Si vous ne voulez pas acheter d’AirPod ou dépenser plus d’argent, vous devriez plutôt acheter les écouteurs Nothing Ear (1).