Un sondage auprès des dirigeants bancaires affirme que le passage « sismique » de Fiat à Crypto dans 5 ans Crypto new media

Un rapport de Deloitte, sondant principalement des dirigeants bancaires, a révélé que la majorité pense que les crypto-monnaies comme le bitcoin et d’autres actifs virtuels peuvent potentiellement remplacer les monnaies fiduciaires comme le dollar américain au cours des 5 à 10 prochaines années. Les dirigeants ont décrit cela comme un changement « sismique », faisant référence au changement radical qu’il mettra en œuvre sur l’économie.

“Nous avons découvert plusieurs résultats qui illustrent un changement sismique dans les services financiers résultant de l’évolution des actifs numériques basés sur la blockchain”, a déclaré le cabinet d’expertise comptable, Deloitte consultants, parallèlement au rapport qui a découvert, 76% des professionnels de la finance pensent que BTC et les crypto-actifs peuvent remplacer potentiellement fiat dans pas plus de 10 ans.

Les 81 % d’un groupe de professionnels de la finance pensaient que la technologie de la blockchain offrait un potentiel d’évolutivité étendue et avait déjà atteint son adoption par le grand public. En outre, 73 % supplémentaires pensaient que les organisations perdraient l’opportunité d’un avantage concurrentiel si elles n’adoptaient pas la blockchain et les crypto-actifs. En outre, 80% des professionnels de la finance pensaient que leurs industries respectives bénéficieraient de la blockchain, des actifs numériques et des solutions de crypto-monnaie sous la forme de nouvelles sources de revenus.

Source de l’image : Deloitte Insights

“Le fondement de la banque a été fondamentalement dépassé et les acteurs du secteur des services financiers doivent se redéfinir et trouver des moyens innovants de créer une croissance économique dans l’avenir de l’argent”, a écrit Linda Pawczuk, leader mondial du groupe Digital Assets, Crypto et Blockchain de Deloitte. De plus, elle est le leader mondial des services financiers de Deloitte pour le Cloud et dirige la relation d’alliance Global Financial Services Cloud avec AWS.

Saison Crypto Bull

La capitalisation boursière de Crypto a atteint 2,1 billions de dollars après sa longue période baissière. En seulement un mois, de 1,1 billion de dollars en juillet, la capitalisation boursière de Crypto a bondi à 2,1 billions de dollars en août. Bitcoin (BTC) a finalement bondi et dépassé les 50 000 $ la nuit dernière, pour la première fois depuis sa baisse drastique en mai.

D’autres Altcoins ont également rejoint la course haussière, notamment Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA) et Ripple’s XRP. L’augmentation inévitable de la crypto a conduit les acteurs traditionnels du marché à réévaluer et à envisager la mise en œuvre des systèmes décentralisés dans l’économie.

