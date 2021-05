Un sondage indique que la plupart d’entre vous n’ont jamais utilisé le mode bureau sur leurs téléphones

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Que ce soit Samsung Dex, Easy Projection de Huawei, l’option Ready For de Motorola, l’option de développeur secrète d’Android 10 ou des applications tierces, il existe de nombreuses façons d’activer le mode bureau sur les téléphones Android. La fonctionnalité vous permet de découvrir des applications sur votre téléphone dans un environnement de bureau. De toute évidence, toutes les applications ne sont pas capables de s’adapter à des écrans plus grands. Le mode bureau n’est pas non plus un remplacement à part entière d’un PC ou d’une station de travail ordinaire.

Dans cet esprit, nous avons décidé de demander à nos lecteurs à quand remonte la dernière fois qu’ils ont utilisé le mode bureau sur leurs téléphones pour se connecter à un écran externe. C’est ainsi qu’ils ont voté dans notre sondage.

À quand remonte la dernière fois que vous avez utilisé le mode bureau de votre téléphone sur un écran externe?

Résultats

Pour tout ce que les marques publicitaires font autour des modes de bureau intégrés sur leurs téléphones, il est amusant de voir que la plupart de nos lecteurs (58,4%) n’ont jamais utilisé cette fonctionnalité.

Pendant ce temps, sur les 1 876 électeurs de notre sondage, 15,7% ont utilisé le mode bureau sur leur téléphone au cours de la semaine dernière.

7,4% des répondants ont utilisé le mode bureau au cours des derniers mois et 6,5% ont joué avec le mois dernier.

D’autres l’ont utilisé l’année dernière ou il y a plus d’un an.

Vos commentaires

MJ: Pas d’option mais je ne l’utiliserais pas de toute façon. Je possède un PC et un ordinateur portable qui sont tout simplement supérieurs et sont au centre de mon flux de travail. Un téléphone n’est qu’un accessoire, et tout ce dont j’ai besoin est accessible via le cloud / à distance.

Painfully_Candid: Je préfère toute la puissance et les capacités que je peux obtenir des ordinateurs Windows, purement et simplement. J’ai utilisé DeX sur le S10 à quelques reprises, mais c’est une nouveauté, en ce qui me concerne. Pour l’informatique mobile, ma Surface Pro est essentielle. Dans mon home studio (et pour les jeux en réalité virtuelle), mon PC haut de gamme est indispensable. Mon téléphone n’est rien de plus qu’une plate-forme de communication mobile.

Joe Black: Je l’utiliserais si c’était une option sur mon appareil.

Silvio Britto: J’utilise le mode DeX tous les jours. C’est mon ordinateur depuis 2019.

Mmm: Je l’utilise pendant plusieurs heures chaque jour. C’est mon ordinateur principal depuis 2012 après tout.

mattc: Cela fonctionne très bien, mais si je vais utiliser un ordinateur, il est peu probable que je n’ai pas mon ordinateur portable avec moi, ce qui est supérieur. Cela fonctionnait très bien comme sauvegarde lorsque mon ordinateur portable rencontrait des problèmes.

Eddie Canizales: J’adorais l’utiliser quand j’en avais besoin, mais maintenant que je travaille à domicile, je n’en ai plus autant besoin puisque j’ai un ordinateur de bureau à la maison. Utilisé pour utiliser le mode bureau lorsque j’étais au travail sur un deuxième moniteur, afin que je puisse naviguer et effectuer des tâches personnelles.