Un sondage indique que les Américains pourraient dépenser jusqu’à 40 milliards de dollars de stimulus sur Bitcoin

De nombreux Américains devraient recevoir des chèques de 1400 dollars après la signature par le président américain Joe Biden d’un plan de relance de 1,9 billion de dollars la semaine dernière. Un nouveau sondage suggère qu’une grande partie de ces fonds pourraient se retrouver sur le marché de la cryptographie.

Une enquête publiée aujourd’hui par Mizuho Securities estime que 10% des quelque 400 milliards de dollars de fonds donnés directement aux résidents américains pourraient être utilisés pour acheter du Bitcoin (BTC) et des actions. La filiale de Mizuho Financial Group a interrogé 235 personnes dont le revenu du ménage est inférieur à 150 000 $. Jusqu’à 40% des répondants ont déclaré qu’ils investiraient les paiements directs dans la BTC et les actions, et 61% ont déclaré qu’ils choisiraient Bitcoin plutôt que des actions.

«Bitcoin est le choix d’investissement préféré des destinataires de chèques. Il comprend près de 60% des dépenses supplémentaires, ce qui peut impliquer 25 milliards de dollars de dépenses supplémentaires sur Bitcoin à partir des contrôles de relance », ont déclaré les analystes de Mizuho, ​​Dan Dolev et Ryan Coyne. «Cela représente 2 à 3% de la capitalisation boursière actuelle de 1,1 billion de dollars de Bitcoin.»

Biden a signé le paquet de 1,9 billion de dollars, connu sous le nom d’American Rescue Plan, dans la loi le 11 mars. Il contient 1400 paiements pour de nombreuses personnes gagnant moins de 80 000 dollars, avec des personnes à charge incluses dans le total de chaque ménage – par exemple, une famille de trois pourrait s’attendre à 4 200 dollars. De nombreux Américains ont déjà déclaré avoir reçu les fonds par dépôt direct, tandis que d’autres attendent des chèques papier par la poste.

Il s’agit du troisième paiement direct destiné à aider financièrement les personnes touchées par l’insécurité des revenus pendant la pandémie de COVID-19. Les législateurs ont fourni à de nombreux Américains des paiements directs de 1200 dollars en avril 2020, ainsi que des chèques de 600 dollars en janvier. Les utilisateurs de crypto qui ont investi la totalité de 1200 USD dans Bitcoin l’année dernière peuvent avoir réalisé jusqu’à 10000 USD de gains au moment de la publication, à la suite de l’augmentation de l’actif à plus de 60000 USD en 2021.