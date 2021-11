Un sondage montrant l’avance historique du GOP signale une énorme vague rouge à venir – RedState

Depuis août, lorsque la débâcle en Afghanistan a arraché le voile et permis à beaucoup de voir le vrai Joe Biden – pas à travers un filtre médiatique approbateur – nous avons vu son approbation craquer dans tous les domaines sur toutes les questions majeures. Les médias ont peut-être pu tourner en rond jusqu’à ce point, mais une fois que les Américains ont vu à quel point il était incompétent, comment il a menti sur tout et, plus important encore, ont laissé les Américains et les alliés afghans derrière – dont beaucoup sont toujours là – ce n’était pas quelque chose qu’ils pouvait ne pas être vu et cela a ouvert de nombreux yeux sur « l’expérience » de Joe Biden.

C’est peut-être à l’origine de la raison pour laquelle certains démocrates de longue date au Congrès – comme le sénateur Patrick Leahy (D-VT) – choisissent maintenant de l’emballer. Oui, nous devrions prendre le temps d’acclamer la sortie de l’exécrable Leahy, qui nous a affligés au Sénat depuis 1974. À peu près le même temps que nous avons dû supporter avec Joe Biden. Il y a longtemps qu’ils partent tous les deux à la retraite.

Nous venons également d’apprendre aujourd’hui qu’un grand ami de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA) va prendre sa retraite – la représentante Jackie Spier (D-CA). Jusqu’à présent, 15 ont pris leur retraite et d’autres devraient suivre avec des annonces après les vacances.

En plus de cela, vous avez les nouveaux sondages montrant comment le public perçoit les démocrates et les républicains.

Non seulement cela ne semble pas bon pour les possibilités démocrates à mi-parcours, mais les sondages sont déjà historiques.

De l’examinateur de Washington :

Le dernier sondage de Rasmussen Reports qui vient de sortir a déclaré que les électeurs probables favorisaient les républicains par rapport aux démocrates de 13 points, 51 % à 38 %. L’enquête a révélé que les démocrates ne sont favorisés par rapport aux républicains que parmi les jeunes électeurs, les Noirs, les démocrates et les libéraux. Cependant, il existe un énorme écart de 20 points entre les indépendants qui choisiraient un générique républicain plutôt qu’un générique démocrate par une marge de 48 % à 26 %. Alors que le questionnement est un peu différent dans le nouveau sondage Rasmussen par rapport aux années précédentes, l’écart est apparemment historique et encore plus fort car le dernier sondage offrait les alternatives de « un autre candidat » et « pas sûr », a déclaré le bureau de vote.

Nous avons souligné que les sondages montraient que les électeurs favorisaient les républicains par rapport aux démocrates ici et ici.

Le Comité national de campagne républicaine a mené une enquête qui a également soutenu cela.

«Parmi ces électeurs axés sur l’économie, un républicain générique devance un démocrate générique par une marge de 2: 1 (58%-29%). En ce qui concerne la sécurité des frontières, les républicains détiennent un avantage étonnant de 83 points, 87 % de républicains contre 4 % de démocrates », indique le mémo, publié ci-dessous.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les mi-sessions? Newt Gingrich, qui en sait probablement plus que quiconque sur la façon de réussir à reconquérir la Chambre après la vague de victoire qu’il a menée en 1994, fait une prédiction audacieuse sur les possibilités après les résultats des récentes élections. Gingrich estime que les républicains pourraient remporter 40 à 70 sièges à la Chambre et au moins un gain de quatre sièges au Sénat.

Gingrich a dit :

«Je pense qu’une application républicaine immédiate, cohérente et efficace des leçons de 2021 pourrait conduire à un gain de 40 à 70 sièges à la Chambre; au moins un gain de quatre sièges au Sénat ; et des gains dans les postes de gouverneur, les législatures des États et les bureaux locaux, y compris les commissions scolaires l’année prochaine. »

S’ils peuvent le faire avec beaucoup de bonnes personnes, alors ils peuvent atténuer certains des dommages que l’équipe Biden peut faire ainsi que faire plus pour lui demander des comptes. En effet, c’est vraiment vital, surtout après avoir vu la trajectoire le long de la voie radicale et la prise du pouvoir par le gouvernement que les démocrates ont prise au cours de l’année écoulée. C’est donc une évaluation très positive que non seulement nous pouvons reprendre le Congrès, mais nous pourrions le faire avec une vague historique qui pourrait aider à le maintenir pendant un certain temps.