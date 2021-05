Un sondage montre que les Américains sont tellement au-dessus du Dr Anthony Fauci – RedState ⋆ .

Il est probablement prudent de dire que beaucoup d’Américains sont tellement au-dessus du Dr Anthony Fauci à ce stade.

Alors que certains à gauche en ont fait une sorte de héros de la pandémie, une nouvelle enquête montre que l’opinion des Américains sur Fauci a plongé depuis l’année dernière.

Selon le Washington Examiner, une nouvelle enquête du Trafalger Group a demandé aux Américains: «Votre confiance dans le Dr Fauci a-t-elle augmenté ou diminué au cours de l’année écoulée?»

pic.twitter.com/Z2vMindKGu – Wendell Husebø (@WendellHusebo) 21 mai 2021

La réponse a montré que 42,2% ont dit que cela avait été le cas, 12,1% ont déclaré qu’il avait diminué et 30,1% ont déclaré qu’il avait diminué de manière significative.

Il y avait une division de la ligne de parti dans certains avis, avec 66,1% des républicains moins confiants et 32,4% des démocrates plus confiants. Mais dans l’ensemble, les Américains étaient moins confiants. Mais les personnes sans affiliation à un parti étaient deux fois plus susceptibles de dire que leur confiance avait diminué plutôt que augmenté, de 41,7% à 20,4%.

Ce qui était remarquable, c’est que les démocrates étaient suréchantillonnés, comme cela se produit dans de nombreux sondages, comme le note Townhall.com, avec 39,3% de démocrates, 35,6% de républicains et 25,1% classés comme «non partisans / autres». L’enquête a été menée entre le 16 mai et le 18 mai et a porté sur 1093 personnes.

Une autre enquête publiée la semaine dernière par You Gov et Yahoo a également montré que le parti s’est scindé avec 55% des républicains classant son travail comme «médiocre» et 54% des démocrates disant qu’il faisait un «excellent» travail. Parmi les républicains, 61% ont déclaré que Fauci faisait plus de mal aux Américains qu’il ne les aidait. La répartition globale indique que 46% pensent qu’il a aidé plus qu’il n’a fait de mal, mais une fois de plus, les démocrates ont été suréchantillonnés dans le sondage. L’enquête a été réalisée du 11 au 13 mai.

Maintenant, c’est face à toutes ses volte-face et les démocrates le construisent comme une sorte de contrepoint au président Donald Trump. Ce qui devrait être assez fascinant, c’est que maintenant il reconnaît que la question d’une fuite de laboratoire doit être étudiée davantage, qu’est-ce que cela va faire pour lui d’être transformé en héros par la gauche?

La gauche comprendra-t-elle enfin qu’il s’agit d’une question et d’une préoccupation légitimes? Reconnaîtreont-ils l’une des autres questions soulevées au sujet de la recherche sur le gain de fonction soulevée par le sénateur Rand Paul (R-KY)? Ou vont-ils enfin jeter Fauci sous le bus? Cela vaut la peine de se demander si nous allons enfin obtenir une véritable enquête sur la question et une certaine pression pour tenir les gens – y compris la Chine – responsables.