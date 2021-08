Un sondage montre que vous voulez plutôt un Galaxy Note sur le Galaxy S22 l’année prochaine

Oliver Cragg / Autorité Android

Samsung ne lance pas de nouveau Galaxy Note cette année et il est évident que les fans sont déçus. Plus de 28 000 personnes ont maintenant signé une pétition exhortant Samsung à lancer la série Galaxy Note au lieu des téléphones Galaxy S22 au début de l’année prochaine.

Nous avons initialement rendu compte de la pétition vendredi. A l’époque, il n’avait sollicité que 10 000 signatures et en avait reçu 8 000. De toute évidence, plus de gens ont pris le train en marche au cours du week-end.

Nous avons également mené un sondage séparé sur Android Authority demandant à nos lecteurs s’ils aimeraient également que Samsung remplace la série Galaxy S22 par de nouveaux téléphones Galaxy Note. Voici comment ils ont voté dans le sondage.

Samsung devrait-il remplacer la série Galaxy S22 par de nouveaux téléphones Galaxy Note en 2022 ?

Résultats

64% des 1 624 votes que nous avons reçus sont en faveur du remplacement par Samsung de la série Galaxy S22 par une série Galaxy Note.

17,4% des personnes interrogées estiment que l’abandon du Galaxy S22 pour les nouveaux téléphones Note n’est pas une bonne idée.

Pendant ce temps, environ le même nombre de personnes (17,9%) souhaitent que Samsung lance à la fois les produits phares des séries Galaxy S et Note l’année prochaine.

Vos commentaires

picpi : Comment « tout le monde pourrait-il être heureux » si je ne reçois pas la mise à jour s22 que j’attendais avec impatience toute l’année ?

Vous voulez un nouveau Note, je veux un nouveau Galaxy S. Comment faire plaisir à tout le monde en même temps ? Vous dites de sauter le S et de lancer une nouvelle note, et tout le monde sera content. Que diriez-vous de sauter la note et de lancer le S et tout le monde sera content ?

PhoenixWitti: Samsung se leurre s’il pense que les fans de Note vont reculer dans le département des appareils photo et intégrer le stylet S avec tous les autres modèles.

Implosion mentale : j’adore le stylet S Pen, mais je ne l’utilise que pour prendre des captures d’écran d’une partie spécifique de l’écran. Ne vaut pas le montant supplémentaire que j’ai payé pour le téléphone. Préférerait le stylo cuit dans la ligne S.

Ryan : Pourquoi n’incluent-ils pas simplement un stylet S Pen avec le S22 Ultra ? N’est-ce pas à peu près la seule différence entre la série S et la série Note ? Et des coins moins arrondis ?

daftrok : Les gens veulent que le téléphone ait un endroit dédié pour y mettre le stylo. Donc, à moins que les téléphones Galaxy ne soient livrés avec cela en tant que norme, les gens veulent la note. L’autre facteur de différenciation entre la série Note et la série Galaxy était qu’il s’agissait d’un rafraîchissement de six mois. Cependant, avec la pénurie de puces et les rendements décroissants, ils viennent de rendre le Galaxy aussi bestial que possible et vont maintenant faire de la série Fold and Flip le nouveau remplacement de Note. Le S-Pen sera une réflexion après coup uniquement disponible pour glisser dans une petite fente sur un étui au lieu de quelque chose que vous glissez dans le téléphone.

Adnan Pilav : Les appareils Galaxy Note ont toujours été meilleurs que leurs homologues Galaxy S, ils s’adressent cependant à un type d’utilisateurs expérimentés légèrement différent et à un prix de base plus élevé, ce qui est compréhensible compte tenu de la technologie supplémentaire et de la qualité de construction qu’ils y ont entassés. Dommage, ils essaient de mettre fin à la production de notes en faveur des appareils pliables. Je ne me vois pas encore échanger mon Note20 Ultra contre un appareil S ou Fold à moins qu’ils n’intègrent la prise en charge native du S-Pen et ne le considèrent pas comme un accessoire comme ils l’ont essayé avec la série S22 cette année.

Michael Alvarez : Les pliables ont généralement des rubans de câblage flexibles qui ne durent pas longtemps, contrairement aux téléphones à dalle ordinaires. Je préférerais toujours un Note par rapport à la série S. J’espère qu’ils apporteront une technologie très avancée, en particulier dans l’appareil photo, lorsqu’il pourra prendre des photos de la Lune et de meilleures photos de nuit.

Awang Patrick : La série de notes à elle seule m’a attiré vers Samsung… La meilleure série de tous les temps… S’ils arrêtent de faire des séries de notes, je passerai du côté obscur.

John Perman : Sortez le Note en même temps que la série S. De cette façon, les gens peuvent avoir le choix d’acheter une série S22 ou d’acheter le Note, au lieu d’attendre 5 ou 6 mois.

La note est l’appareil de premier plan, qui devrait inclure des fonctionnalités omises de la série S. Emplacement pour carte MicroSD, plus de RAM de base et de stockage, deux ports USB-C ou une prise jack 3,5 mm et une LED de notification. Et bien sûr, le stylet S qui se glisse à nouveau dans le téléphone.

Dorothy MacDowell Pollock : J’aimerais une note sans écran incurvé. J’adore le Note 20 Ultra actuel mais parfois les courbes sont agaçantes.