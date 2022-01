Un sondage révèle que 87 % des adolescents aux États-Unis possèdent un iPhone

Un sondage [PDF] menée par la banque d’investissement Piper Sandler à l’automne 2021 montre la popularité de l’iPhone. 10 000 adolescents ont été interrogés dans 44 États avec un revenu familial moyen de 67 755 $ US (via Axios).

Popularité de l’iPhone chez les adolescents

Voici quelques-uns des faits saillants du rapport. Il s’agissait d’une enquête généralisée et non axée sur l’iPhone. Citation sur la section Apple :

Les statistiques de 87 % de possession d’iPhone et de 88 % d’intention d’acheter un iPhone sont presque des records pour notre enquête. Nous considérons que la pénétration et l’intention élevées sont importantes pour un marché des smartphones haut de gamme en pleine maturité. De plus, ces tendances sont encourageantes alors que la société continue de lancer de nouveaux iPhones 5G, qui pourraient fournir une actualisation significative du cycle de produit. Nous pensons que ces tendances positives peuvent également être un catalyseur pour une nouvelle croissance des services, car la base d’installation de matériel Apple continue de croître.

Les réponses régionales étaient de 47 % dans le Sud (contre 48 % au printemps) ; NE à 10 % (comme au printemps) 38 % des adolescents occupent un emploi à temps partiel – contre 33 % au printemps 2021 et à l’automne 2020 87 % des adolescents possèdent un iPhone et 88 % s’attendent à ce qu’un iPhone soit leur prochain téléphone ; Apple est la première marque de montres pour la première fois. Les adolescents dépensent 32 % de leur consommation quotidienne de vidéos sur Netflix, suivi de YouTube (30 %) ; Hulu & Other streaming gainSnapchat est la plate-forme de médias sociaux préférée (35% de part) suivie de TikTok (30%) et Instagram (22%, -300 bps Y/Y)

Les jeunes se soucient de la durabilité et de l’égalité raciale. Leur site de commerce électronique numéro un est Amazon et Nike est la marque de vêtements numéro un. Cependant, des marques telles que Crocs, PacSun, Hey Dude, Zara, SHEIN, GymShark prennent de l’ampleur.

Dans l’ensemble, les résultats peuvent éclairer la façon dont les entreprises réagissent vis-à-vis de la nouvelle génération.