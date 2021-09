Un sondage révèle que 98% des employés accepteraient une réduction de salaire pour choisir leur propre appareil de travail

Jamf, la populaire plate-forme Apple MDM, a annoncé les résultats d’une enquête mondiale indépendante, menée par Vanson Bourne, auprès de 2 000 employés et 500 décideurs informatiques sur l’importance de la sélection d’appareils dans leur travail. Les principaux résultats révèlent que 89 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient prêtes à sacrifier une partie de leur salaire pour pouvoir choisir leur propre appareil.

L’expérience des employés est plus que jamais impactée par la technologie qu’ils utilisent », a déclaré Dean Hager, PDG de Jamf. « Donner aux employés le choix de la technologie sur laquelle ils travaillent a une valeur incroyable, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour leurs organisations. Établir un programme de choix avec les bons partenaires technologiques peut aider les employeurs à attirer et à retenir les talents, tout en stimulant la créativité et la productivité des employés.

70 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient plus susceptibles de rejoindre une entreprise qui leur permet de choisir un appareil, et 75 % déclarent qu’elles seraient plus susceptibles de rester dans une entreprise s’ils pouvaient choisir leur propre appareil. Plus de 91 % déclarent bénéficier d’un programme de choix des employés, notamment une productivité accrue, une positivité et un sentiment d’être plus valorisé. Les deux tiers des répondants ont déclaré que le fait d’être obligé d’utiliser un appareil qu’ils n’ont pas choisi aurait un impact négatif sur leur perception d’un employeur.

Apple a vanté 11 raisons d’utiliser un Mac au travail, et il est clair que, alors que nous continuons à évoluer vers un monde du travail entièrement numérique, Apple reste un concurrent sérieux car les employés veulent utiliser les outils avec lesquels ils sont à l’aise.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :