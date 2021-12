Un sondage suggère que 84% des Américains sont analphabètes à propos de l’IA – alors voici un quiz pour tester votre propre QI d’IA

Deux chercheurs soutiennent qu’il est devenu aussi essentiel de maîtriser les bases de l’intelligence artificielle au 21e siècle que de se familiariser avec la lecture, l’écriture et l’arithmétique. (Illustration AI2)

L’intelligence artificielle peut-elle écrire ses propres programmes ? Y a-t-il de l’IA dans la télécommande de votre téléviseur ? Des chercheurs de l’Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle affirment que connaître les bonnes réponses à de telles questions est essentiel pour savoir lire et écrire dans notre société axée sur la technologie – et que la plupart d’entre nous obtiendraient une note d’échec.

Une enquête nationale, impliquant 1 547 adultes américains qui ont répondu à un quiz de 20 questions sur les capacités de l’IA, a révélé que seulement 16% des candidats ont obtenu une note de passage supérieure à 60% au quiz.

« La majorité des Américains sont analphabètes en IA », rapportent aujourd’hui Nicole DeCario et Oren Etzioni dans une publication sur PNW.ai, un service d’information fourni par l’institut, également connu sous le nom d’AI2. Etzioni est le PDG d’AI2, tandis que DeCario dirige l’équipe des projets spéciaux d’AI2.

Quel est votre QI IA ? Répondez au quiz d’alphabétisation d’AI2

Les chercheurs reconnaissent que l’étendue de l’analphabétisme de l’IA ne devrait pas être surprenante. « L’IA ne fait pas partie des programmes de nos écoles, et la principale source d’informations à ce sujet aujourd’hui, selon notre enquête, est YouTube et les réseaux sociaux », écrivent-ils.

Cependant, ils soutiennent qu’une compréhension de base du fonctionnement de l’intelligence artificielle est « essentielle pour éclairer les décisions quotidiennes, adopter des politiques économiques appropriées et maintenir la sécurité nationale ».

Cela ne signifie pas que tout le monde doit être codeur. Au contraire, les efforts d’alphabétisation de base devraient familiariser les gens avec ce que les outils d’IA peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire. DeCario et Etzioni comparent le besoin de normes d’alphabétisation en IA au 21e siècle au besoin de bases de la lecture, de l’écriture et du calcul au 19e siècle.

« Pour rivaliser dans ce monde numérique, nous devons les éduquer sur la puissance, le potentiel et les limites des ordinateurs tout en encourageant une concentration intentionnelle sur l’éthique pour garantir que l’avancement technologique continu est fondé sur des valeurs qui nous sont chères », écrivent-ils.

Alors, quelle est la prescription? DeCario et Etzioni recommandent d’ajouter les principes de base de l’IA et de l’éthique numérique aux programmes scolaires, en commençant au collège et en se développant jusqu’aux cours du secondaire. À titre d’exemple, ils citent l’initiative de 30 millions de dollars du Colby College visant à créer un institut interdisciplinaire axé sur l’IA.

« Nous avons besoin d’un moyen systématique de diffuser les informations à grande échelle », écrivent les chercheurs. «À cette fin, nous demandons à l’administration Biden d’inclure le développement d’une norme d’alphabétisation en IA dans le cadre de l’Initiative nationale d’IA au sein du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche. Nous appelons également les entreprises, grandes et petites, à mieux éduquer leurs employés et leurs consommateurs sur les véritables capacités et limites de l’IA. »

Le duo AI2 reconnaît que beaucoup de questions devraient être abordées. Par exemple, qui créerait la norme et qui la mettrait à jour pour refléter les progrès rapides dans le domaine de l’IA ? Comment vous assurez-vous que les gens ont un accès égal à l’information et une voix égale dans les débats qui en résultent ?

Voici donc une 21e question pour le quiz : l’IA pourrait-elle nous aider à mieux maîtriser l’IA ?

L’enquête d’AI2 a été menée en partenariat avec Echelon Insights du 13 au 15 juillet.