Le directeur du Monmouth University Polling Institute s’est excusé jeudi auprès des électeurs du New Jersey après avoir prédit à tort que le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, battrait facilement le challenger du GOP Jack Ciattarelli lors des élections de mardi.

Murphy était en tête de seulement 44 000 voix, soit 1,8 point de pourcentage, jeudi soir, une avance beaucoup plus étroite que la marge de 11 points que Monmouth avait donnée à Murphy lors de son dernier sondage le 27 octobre.

« Si vous êtes un républicain qui pense que les sondages ont coûté à Ciattarelli une victoire bouleversée ou un démocrate qui pense que nous avons bercé votre base dans la complaisance, n’hésitez pas à vous défouler », a écrit Patrick Murray, directeur du Monmouth University Polling Institute, dans un éditorial. pour NJ.com jeudi.

« Je dois des excuses à la campagne de Jack Ciattarelli – et à la campagne de Phil Murphy d’ailleurs – car des sondages publics inexacts peuvent avoir un impact sur les efforts de collecte de fonds et de mobilisation des électeurs », a-t-il écrit. « Mais surtout, je dois des excuses aux électeurs du New Jersey pour des informations pour le moins trompeuses. »

L’Université de Monmouth a donné à Murphy la marge la plus large de tous les grands sondeurs avant les élections, mais l’Université de Stockton a donné à Murphy une avance de 9 points, l’Université Rutgers a donné à Murphy une avance de 8 points et Emerson College a donné au démocrate une avance de 6 points en tête. -jusqu’à l’élection.

L’Associated Press a appelé mercredi la course pour Murphy, faisant de lui le premier démocrate à être réélu dans le Garden State en 44 ans.

Ciattarelli a refusé de céder jeudi, affirmant dans une vidéo publiée sur Twitter qu' »il reste encore des dizaines de milliers de votes par correspondance et de bulletins provisoires à comptabiliser ».

« Le discours de victoire du gouverneur hier soir était prématuré », a déclaré Ciattarelli. « Personne ne devrait déclarer la victoire ou concéder l’élection tant que chaque vote légal n’est pas compté. »

