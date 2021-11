Un sort controversé de 60 secondes aide Arsenal à sombrer dans la bataille de Newcastle

Arsenal a battu Newcastle 2-0 après que 60 secondes de drame ont fait basculer le match en faveur des hôtes samedi.

Arsenal menait 1-0 grâce à la finition précise de Bukayo Saka a porté le score à 2-0 à la 66e minute après que le remplaçant Gabriel Martinelli ait volé à la maison. Mais pas avant que Newcastle n’ait réclamé bruyamment une pénalité refusée par Stuart Attwell. Callum Wilson a semblé être poussé dans la boîte, mais Newcastle n’a rien obtenu et Martinelli les a fait payer.

Thomas Partey, Martin Odegaard et Emile Smith Rowe ont tous commencé alors qu’Arsenal accueillait Newcastle samedi lors du coup d’envoi de la Premier League à l’heure du déjeuner.

Les Gunners tentaient de riposter après leur humiliation 4-0 à Liverpool le week-end dernier.

Newcastle a apporté trois changements par rapport à leur match nul 3-3 avec Brentford, avec Martin Dubravka, Ryan Fraser et Emil Krafth, tous commençant alors qu’Eddie Howe a pris en charge en personne pour la première fois depuis son arrivée au club.

Arsenal a dominé la possession dès le départ aux Emirats.

Et le façonné leur première chance après 17 minutes. Saka a réussi à mettre le ballon au bout d’un ballon d’Albert Sambi Lokonga qui a flotté par-dessus, mais sa tentative de glissade n’a pas été cadrée.

Quelques minutes plus tard, Martin Odegaard a enroulé un coup franc autour du mur, mais Martin Dubravka a repoussé le ballon.

Mais c’est Newcastle qui a failli sortir de l’impasse à la demi-heure de jeu.

Jonjo Shelvey s’est accroché à un ballon libre à la suite d’un dégagement d’un centre et a tiré vers le but, mais Aaron Ramsdale a réussi à renverser le ballon.

MARTINELLI C’EST FANTASTIQUE ! ?? Incroyable finition volée sur Dubravka 🥵 Sous-marin d’impact ! pic.twitter.com/tuxkgGDXh4 – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 27 novembre 2021

Takehiro Tomiyasu a ensuite coupé à l’intérieur et a tiré juste à distance, alors que les artilleurs ont répondu.

Et ils auraient dû être en avance cinq minutes avant la pause.

Le centre ébréché de Nuno Tavares a trouvé Emile Smith Rowe, dont la tête à bout portant a été repoussée par Dubravka. Mais le ballon est tombé sur Pierre-Emerick Aubameyang à quelques mètres seulement pour que l’attaquant puisse en quelque sorte placer le ballon sur le poteau.

Percée d’Arsenal

Arsenal a percé 10 minutes après la mi-temps.

Smith Rowe et Tavares se sont combinés pour faire entrer Saka sur la gauche et il a tiré sur Dubravka et dans le coin.

À la 65e minute, Newcastle a réclamé un penalty. Callum Wilson est descendu dans la surface sous la pression de Garbiel, pourchassant une longue balle de Shelvey.

Le patron de Newcastle, Eddie Howe, voulait un penalty, mais l’arbitre n’était pas intéressé. Et juste une minute plus tard, les visiteurs étaient menés 2-0.

Le sous-marin Gabriel Martinelli était sur le terrain depuis une minute lorsqu’il a été retrouvé dans l’espace par Tomiyasu. Sa finition sur le centre en boucle a été parfaite alors qu’il a décoché une volée du pied latéral devant Dubravka.

Shelvey a ensuite vu Ramsdale attraper l’une de ses frappes à longue distance.

Newcastle a ensuite percé avec Murph traversant au poteau arrière, mais le ballon est passé à côté.

Aubamenyang a ensuite saisi un ballon en profondeur de Smith Rowe et a tenté de faire un effort sur Dubravka, mais le gardien a bloqué la frappe.

À la 87e minute, Lacazette a tenté de contourner Dubravka, mais il a perdu le contrôle et a permis au gardien de Newcastle d’étouffer le ballon.

Et à l’autre bout, Allan Saint-Maximin a bondi dans le canal intérieur gauche et a coupé son pied droit pour tirer au but, seulement pour que Ramsdale plonge et sauve la frappe.

