Un souhait pour la fête des mères ⋆ .

(John Hinderaker)

Cette annonce prônant le choix de l’école est apparue dans le Star Tribune d’aujourd’hui. C’est percutant et tout à fait précis:

L’annonce a été placée par TakeCharge Minnesota, qui est dirigée par mon ami Kendall Qualls. La publicité cite le fait que les enfants noirs du Mississippi réussissent mieux à l’école, sur la base de tests standardisés, que les enfants noirs du Minnesota. C’est correct, et on pourrait ajouter que les scores du Mississippi s’améliorent, tandis que ceux du Minnesota se détériorent.

Ce fait a été découvert par Catrin Wigfall du Center of the American Experiment et inclus dans son récent rapport, Allergic to Accountability. Nous avons également fait une annonce à la radio sur la comparaison Minnesota-Mississippi:

https://www.powerlineblog.com/ed-assets/2021/05/CAE_Education_30.mp3

Le mouvement pour le choix de l’école au Minnesota s’accélère. Hier, il y a eu un rassemblement devant le manoir du gouverneur à Saint-Paul:

Tout cela fera-t-il une différence? C’est dur à dire. Le Minnesota est en grande partie dirigé par son syndicat d’enseignants corrompu, Education Minnesota, et l’establishment du Parti démocrate de l’État n’a aucun scrupule à jeter les enfants de l’État, en particulier les enfants des minorités, sous le bus. Alors peut-être que rien ne changera. Mais là encore, peut-être que les gens qui n’arrêtent pas de nous dire que la vie des Noirs est importante vont enfin commencer à agir comme s’ils le pensaient vraiment.

Lien source