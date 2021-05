Un sous-traitant de l’audit de l’Arizona s’est retiré de l’audit après la conclusion du contrat ⋆ .

Un sous-traitant aidant à gérer l’audit des résultats des élections de 2020 du comté de Maricopa, en Arizona, s’est retiré de l’audit après la conclusion de son contrat plus tôt ce mois-ci, choisissant de ne pas terminer le processus une fois ses obligations contractuelles initiales remplies.

Wake TSI, une société de criminalistique numérique basée en Pennsylvanie, a quitté l’audit le 14 mai, après la fin de son contrat avec la société de sécurité numérique Cyber ​​Ninjas basée en Floride.

«Ils ont été faits», a déclaré le porte-parole de l’audit Randy Pullen à l’Arizona Republic. «Ils ne voulaient pas revenir.»

La présidente du Sénat de l’État, Karen Fann, a déclaré au journal que l’affaire était simplement une affaire conclue.

“Ils ont terminé leur contrat, donc ils n’ont plus besoin d’être là”, a déclaré Fann, chef de la chambre contrôlée par le GOP qui a appelé à l’audit.

L’audit majeur – le plus important à ce jour des résultats des élections de 2020, et celui impliquant le recomptage manuel de 2,1 millions de votes exprimés dans ce comté – devrait se poursuivre jusqu’en mai et potentiellement atteindre la fin juin. Les auditeurs avaient initialement prévu une date de fin beaucoup plus précoce à la mi-mai.

StratTech Solutions, basée à Scottsdale, en Arizona, a succédé à Wake TSI après le départ de ce dernier de l’effort.

Lien source