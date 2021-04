Un soutien international plus fort est nécessaire pour l’Afrique – FMI, président du Caucus africain

PHOTO DE FICHIER: Le logo du Fonds monétaire international (FMI) est visible à l’extérieur du bâtiment du siège à Washington, aux États-Unis, alors que la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, rencontre le ministre argentin du Trésor, Nicolas Dujovne, le 4 septembre 2018. REUTERS / Yuri Gripas

L’Afrique a besoin de politiques nationales soigneusement calibrées et d’un soutien plus fort de la communauté internationale pour se remettre de la crise du COVID-19 et revenir sur la voie d’une croissance plus forte, a déclaré jeudi le chef du FMI et du Caucus africain.

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, et Domitien Ndihokubwayo, président du Caucus africain, ont publié une déclaration conjointe à l’issue d’une réunion du Groupe consultatif africain, qui comprend de hauts représentants de 12 pays africains.

Ils ont déclaré que la priorité clé restait d’augmenter considérablement la capacité de production du vaccin COVID-19 et d’accélérer le déploiement du vaccin, mais qu’il était également essentiel de prioriser les politiques pour aider à protéger les moyens de subsistance et les groupes vulnérables.

L’Afrique reste aux prises avec l’urgence sanitaire du COVID-19 qui a déclenché son pire choc économique depuis des décennies et a vu des millions de personnes tomber dans la pauvreté.

Alors que l’Afrique du Nord riche en pétrole devrait croître plus rapidement, la reprise sera probablement beaucoup plus lente en Afrique subsaharienne, ont déclaré les dirigeants du FMI et du Caucus africain, notant que le revenu par habitant dans de nombreux pays ne devrait pas revenir niveaux de crise avant 2025.

Ils ont appelé à des politiques de transformation, y compris un investissement accru dans les technologies numériques et les infrastructures résilientes au climat.

Le renforcement du climat des affaires stimulerait la productivité et attirerait les investissements privés, ont-ils déclaré, de même que la promotion du commerce et de l’intégration grâce à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange continental africain.

Ndihokubwayo a déclaré à Georgieva qu’un «financement supplémentaire substantiel» serait nécessaire pour que l’Afrique atteigne ses principaux objectifs de développement, mais aucun détail n’a été fourni.