Elle a également annoncé une dépense de Rs 23 200 crore qui doit être immédiatement mise à la disposition du ministère de la Santé de l’Union.

Secteur de la santé en Inde : Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a pris conscience de la dévastation économique causée par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et, en conséquence, a annoncé lundi une série de mesures pour stimuler les différents secteurs touchés par la pandémie. Au milieu de cela, des mesures ont également été annoncées pour stimuler le système de santé public, qui a été surchargé lors de la deuxième vague et doit également être prêt pour une troisième vague prévue. Sitharaman a annoncé un programme de garantie de crédit de Rs 50 000 crore destiné à donner un coup de pouce aux infrastructures de santé dans les villes autres que les huit métros du pays. Elle a également annoncé une dépense de 23 200 crores de roupies qui doit être immédiatement mise à la disposition du ministère de la Santé de l’Union, et cette dépense est particulièrement axée sur les infrastructures de santé pédiatrique, compte tenu de la prédiction selon laquelle la troisième vague de coronavirus affecterait davantage les enfants.

Les annonces ont été largement bien accueillies par les acteurs de l’industrie, qui étaient d’avis que ces mesures étaient un soulagement bien nécessaire pour le secteur de la santé en difficulté en Inde.

Le Dr Gurpreet Sandhu, président du Conseil des soins de santé et de la pharmacie, a exprimé son soutien à l’annonce en déclarant: «Le plan de relance de 50 000 crores de roupies pour le secteur de la santé a été un énorme soulagement. Une couverture garantie de 50 % pour l’expansion des projets liés à la santé et de 75 % pour les nouveaux projets a montré l’engagement du gouvernement à améliorer la situation actuelle malmenée. Étant donné que la deuxième vague a révélé l’état du système de santé, il était urgent de développer l’infrastructure médicale. La catastrophe du COVID-19 en Inde est le résultat d’années de négligence de sa structure de soins de santé publique et un investissement substantiel pour améliorer l’infrastructure est de la plus haute importance maintenant. »

« Un supplément de 23 220 crores de Rs pour le secteur de la santé publique est une étape bienvenue. En mettant l’accent sur la préparation aux urgences à court terme en mettant l’accent sur les enfants et les lits de soins pédiatriques/pédiatriques, cette décision aidera sûrement le secteur à se préparer à une autre vague pandémique imminente. Une chose à laquelle le secteur a été confronté au cours de la deuxième vague était la pénurie de personnel médical et le financement pour l’augmentation des ressources humaines à court terme par le biais d’étudiants en médecine et d’étudiants en soins infirmiers donnera certainement un répit au personnel médical existant », a ajouté le Dr Sandhu.

Ashok Patel, PDG et fondateur de Max Ventilator, a déclaré: «Récemment, nous avons tous été témoins impuissants de notre infrastructure de soins de santé limitée qui lutte pour faire face aux besoins des patients Covid, en particulier pendant la deuxième phase Covid. En gardant cela à l’esprit et compte tenu du ralentissement économique provoqué par Covid, il s’agit d’un répit bien nécessaire pour l’infrastructure de santé ainsi que pour l’économie en général. Le fait que le ministre des Finances ait annoncé Rs 50 000 crore pour le seul secteur de la santé implique la centralité que le secteur détient aux plus hauts niveaux du gouvernement. Avec une couverture de 75 % pour les nouveaux projets et de 50 % pour l’expansion des projets, le gouvernement a maintenu un équilibre entre l’impératif d’établir de nouvelles installations et la nécessité de moderniser les anciennes.

Patel a ajouté: «L’accent mis sur les villes de niveau II et III est particulièrement satisfaisant, ce qui contribuerait grandement à combler l’écart de santé entre les grandes villes et les petites villes du pays. La couverture garantie à 50 % pour les quartiers ambitieux tant pour les nouveaux projets que pour les projets d’extension est particulièrement remarquable à cet égard. Dans le même temps, l’allocation considérable aux soins infantiles et pédiatriques doit également être appréciée. Avec les prédictions d’une troisième vague encore plus destructrice, ces stimuli politiques donneraient également un élan aux établissements de santé et aux infrastructures à travers le pays dans l’immédiat également. »

Pendant ce temps, Charu Sehgal, associé, Deloitte Inde, a déclaré : « L’année dernière a démontré le besoin urgent d’une mise à niveau de nos infrastructures et systèmes de santé privés et publics. Les annonces des FM apportant un soutien au secteur de la santé arrivent donc à point nommé. Le manque d’infrastructures dans les niveaux 2 et 3 était une lacune qui était nettement visible au cours de l’année dernière. L’allocation de fonds à cette fin ainsi que la disponibilité de financements bon marché pour l’investissement du secteur privé sont des mesures bienvenues. L’accent spécifique mis sur les soins pédiatriques permettra, espérons-le, des améliorations à long terme dans ce segment. Cependant, il est tout aussi important de s’assurer que ces fonds sont effectivement utilisés et qu’un plan d’investissement clair et limité dans le temps est défini. Souvent, nous avons vu que les allocations budgétisées ne sont pas utilisées. Une autre lacune critique est la pénurie aiguë de ressources de santé, les infrastructures sans personnel et sans équipement sont d’une utilité limitée. Il est bon de voir qu’il existe également une disposition pour des solutions à court terme à ce problème. »

« Les mesures annoncées par le FM sont une étape indispensable pour renforcer l’infrastructure de santé en Inde. L’investissement dans des équipements modernes, y compris des systèmes de production d’oxygène sur site, peut être une affaire coûteuse. Les hôpitaux et les maisons de retraite des zones urbaines et semi-urbaines de l’Inde bénéficieront de mesures de soutien financier direct fournies par le gouvernement. Un approvisionnement fiable en oxygène via un générateur d’oxygène sur site atténuera les malheurs vécus dans toute l’Inde pendant la deuxième vague en cours et assurera l’indépendance des hôpitaux pour les années à venir », a déclaré Siddharth Rastogi, directeur exécutif de MVS Engineering Pvt Ltd.

