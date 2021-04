Un spécial BPW: la Super League européenne est annoncée

Voici notre réaction brute et non filtrée à tous les détails que nous savions à 21 h 00 HE le dimanche 18 avril. Tous les détails ne restent pas les mêmes. Gardant cela à l’esprit, Jake et Tom réagissent à:

-L’annonce elle-même et nos premiers sentiments

-Compétitions nationales: les clubs qui quittent perdent-ils leurs titres qu’ils sont sur le point de gagner dans leurs coupes et ligues respectives?

-Compétitions continentales: quelles équipes représenteront désormais leurs ligues en Ligue des champions, en Europa League et dans la toute nouvelle Ligue Europa Conference?

-Compétitions internationales: découvrez combien de joueurs ne pourront pas jouer pour leurs pays respectifs

-Bayern Munich: nous demandons au Bayern et aux autres clubs allemands de rester en dehors de cela

