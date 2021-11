Un spectacle d’horreur pour les Spurs, Palace shake City et Ramsdale ressuscitant Arsenal

La Premier League a offert de nombreux divertissements palpitants ce week-end d’Halloween, des côtés supérieurs étant effrayés par des ennemis inattendus et Chelsea et West Ham rampant plus haut dans la table.

Voici les moments qui ont attiré notre attention sur les réseaux sociaux…

BEN JOHNSON FAIT SORTIR LES MOUVEMENTS

West Ham a joué le rôle du méchant à Villa Park dimanche après-midi, battant l’équipe de Dean Smith 4-1.

Mais c’est Ben Johnson, diplômé de l’académie Hammers, qui a volé la vedette aux réseaux sociaux.

Le joueur de 21 ans a marqué son premier but senior à West Ham à peine sept minutes après le début de la première mi-temps. Et la célébration de la starlette a envoyé Twitter dans une frénésie.

Une vidéo avait vu le jour quelques jours avant le match de Johnson dansant sur la chanson Mundian to Bach Ke de Panjabi MC à l’époque de ses études.

Et quand mieux alors pour Johnson de faire ressortir ses mouvements de danse préférés que lorsqu’il a marqué son deuxième but en Premier League.

Malgré tout le drame VAR, le carton rouge d’Ezri Konsa et la performance électrique des Irons, le vissage de l’ampoule de Johnson méritait définitivement de voler l’attention des médias sociaux.

Je te vois Jonno. pic.twitter.com/bS9LShYsP5 – Michail Antonio (@Michailantonio) 31 octobre 2021

Jesse Lingard voyant la célébration du but de Ben Johnson pic.twitter.com/PmpRYI2sAR – ODDSbible (@ODDSbible) 31 octobre 2021

🗣 »Je devais le faire! » Ben Johnson nous donne plus d’informations sur sa célébration de but pic.twitter.com/ahSwyKlb90 – Football Daily (@footballdaily) 31 octobre 2021

MAGNIFIQUE MOYES

Étant donné qu’Antonio et Johnson sont devenus viraux sur les réseaux sociaux pour avoir organisé des célébrations stellaires au cours des deux derniers week-ends, les fans seraient pardonnés d’avoir négligé l’homme en charge de West Ham.

Mais hier, David Moyes a eu son moment sous les projecteurs sur les réseaux sociaux après le résultat d’hier.

L’ancien patron de Manchester United connaît l’un des meilleurs sorts de sa carrière de manager, et les fans de Hammers et de Premier League se sont tournés vers Internet pour montrer un peu d’amour à l’Écossais.

C’est enfin déclic pour David Moyes.

Les fans de West Ham doivent se pincer au cours des 12 derniers mois. 3 points d’avance sur la 5e place, croisière en Europe, quart de finale de Coupe de la Ligue. David Moyes mérite un immense crédit pour avoir mis cette équipe dans un rythme aussi impressionnant semaine après semaine. C’est un sacré boulot. pic.twitter.com/0kFnjigcyI – HLTCO (@HLTCO) 31 octobre 2021

pic.twitter.com/aV57vjo07q – Paddy Power (@paddypower) 31 octobre 2021

Ceci est un tweet d’appréciation de David Moyes. Man a fait virer West Ham sur tous les fronts cette saison. *Première ligue

*Coupe Carabao

*Ligue d’Europe L’une des quatre équipes à avoir marqué plus de 20 buts en Premier League cette saison. #COYI #WHUFC pic.twitter.com/vzj2cso8B7 – EPL Fanzine (@EplFanzine) 1er novembre 2021

SPURS effrayé par UNITED

La nouvelle que le patron de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a été limogé à seulement dix matchs de la saison de Premier League ne sera pas une surprise.

L’ancien patron des Wolves a fait face à un accueil difficile de la part des fidèles des Spurs ce week-end après une terrible défaite 3-0 contre un Manchester United découragé à « El Sackico ».

Et l’attention était grande sur qui remplacera le Portugais sur toutes les plateformes de médias sociaux après que le côté nord de Londres ait perdu ce qui était un match à gagner.

C’est la fin de la ligne pour Nuno, mais la saison des Spurs peut-elle être ressuscitée par un remplaçant?

Honnêtement, les managers que je prendrais si Levy limogeait Nuno dans l’ordre: pic.twitter.com/6g87nIYx2l – ⚪ (@thfcxcj) 31 octobre 2021

Cela a peut-être été bref, mais merci pour les souvenirs, Nuno. pic.twitter.com/iU17zjAVSd – Patrick Timmons (@PatrickTimmons1) 1er novembre 2021

RUPTURE : L’entraîneur-chef de Tottenham, Nuno Espirito Santo, a été limogé. – Sky Sports News (@SkySportsNews) 1er novembre 2021

ENNEMI AU FAVORI DES FANS

Pendant ce temps, de l’autre côté du nord de Londres, Arsenal s’est hissé dans le top six ce week-end après une victoire 2-0 sur Leicester City de Brendan Rogers.

Les buts de Gabriel et Emile Smith-Rowe ont vu les Gunners mettre en sourdine une équipe de Leicester en forme, ce qui en fait la troisième victoire sur cinq pour l’équipe du nord de Londres.

Mais c’est l’homme entre les bâtons qui a attiré toute l’attention sur les médias sociaux.

Le gardien de 23 ans Aaron Ramsdale est rapidement passé d’une signature estivale décevante à un favori des fans qui ne peut pas faire de mal aux yeux des fidèles d’Arsenal depuis qu’il a remplacé Bernard Leno.

Et son bel arrêt pour nier le coup franc de James Maddison devait vraiment être vu pour le croire.

Désolé j’ai oublié

Je pense que tout le monde a apprécié celui-là 😍😍@AaronRamsdale98 pic.twitter.com/NkAZRAxQ7c — AUBA⚡️ (@Auba) 30 octobre 2021

Pouvons-nous juste parler de cette sauvegarde d’Aaron Ramsdale. Wow.pic.twitter.com/aOaPlK8PVs – SPORTbible (@sportbible) 30 octobre 2021

CHELSEA RUPTURE SUR UP

Ramsdale n’est pas le seul gardien à être devenu viral ce week-end.

Chelsea a été la deuxième équipe à mettre en sourdine les célébrations de la prise de contrôle à St James ‘Park ce mois-ci, battant le jubilatoire Geordies 3-0.

La victoire a également permis au gardien des Blues Eduoard Mendy de conserver sa troisième cage inviolée en trois matchs de Premier League.

Si Mendy peut poursuivre sa séquence de draps vierges, le seul moyen est libre pour les Blues.

Ce flex par l’administrateur de Chelsea @ChelseaFC 😂💙. RT. pic.twitter.com/K2Uo4mvAKp – KALYJAY (@gyaigyimii) 30 octobre 2021

32 draps propres aux couleurs de Chelsea pour Edou Mendy. Classer. pic.twitter.com/Gct8337Gxt – Chelsea FC (@ChelseaFC) 30 octobre 2021

Edouard Mendy est le meilleur gardien de but de la ligue, je me fiche de ce qu’on dit. – TweetChelseaUK (@TweetChelseaUK) 1er novembre 2021

AGENT GALLAGHER

Manchester City a été surpris par un Crystal Palace rampant ce week-end, avec Wilfred Zaha et Conor Gallagher des Eagles qui se sont frayés un chemin sur la feuille de match pour sceller une victoire 2-0 pour l’équipe à l’extérieur.

City a affronté Palace après sa première défaite en Coupe Carabao en cinq ans cette semaine après avoir perdu contre West Ham aux tirs au but.

Et il semble que les Citizens n’aient pas pu secouer l’ambiance de leur match de milieu de semaine lorsqu’ils ont affronté les Eagles à l’Etihad.

Mais ce sont des fans aux yeux d’aigle (désolé pour le jeu de mots!)

Conor Gallagher pour Crystal Palace contre Man City : ◉ La plupart des tacles (5)

◉ La plupart des chances créées (4)

◉ La plupart des coups (2)

La plupart des tirs cadrés (2)

◉= Plus de buts (1) Faire une faveur à son club parent. pic.twitter.com/mDGGKp6vmI – Squawka Football (@Squawka) 30 octobre 2021

Conor Gallagher fait un travail de dieux pour Chelsea. Quel mec. pic.twitter.com/dySY305mlH – Christensen Xtra (@ChristensenXtra) 31 octobre 2021

DÉGUISEMENT DES PIEDS DU CONTENU VIRAL

Il est juste de compléter les meilleures réactions sociales du week-end d’Halloween en Premier League avec un costume qui a attiré l’attention des fans sur les plateformes sociales.

Alors que la personne moyenne se déguiserait en diable ou en citrouille, les fans de Premier League parviennent toujours à transformer les tweets les plus viraux en quelque chose qu’ils peuvent porter pour leurs soirées effrayantes.

Et Twitter et Instagram regorgeaient d’imitations hilarantes de certains des meilleurs contenus viraux horribles de la Premier League.

Les costumes d’Halloween ne sont plus ce qu’ils étaient. pic.twitter.com/xq1TEKUfij – Paddy Power (@paddypower) 31 octobre 2021