Un spectaculaire Mirotic dompte Madrid

10/12/2021

Le 11/12/2021 à 00h00 CET

Dans une Classique intense aux Palau, la première de la saison en Euroligue, le Barça a battu Madrid en précision, en contrôle du rebond (31 à 25) et en intensité, battre les blancs (93-80) et mener seul en Euroligue (12-2).

FCB

FOU

Barça, 93

(24 + 27 + 16 + 26): Laprovittola (16), Kuric (9), Martínez (0), Mirotic (31), Sanli (5) – départ cinq-, Davies (16), Exum (2), Hayes (2), Oriola (0), Jokubaitis (12).

Real Madrid, 80

(19 + 23 + 16 + 22). Llull (10), Hanga (5), Taylor (0), Yabusele (8), Tavares (10) – cinq de départ-, Williams-Goss (10), Causeur (11), Heurtel (11), Rudy (8) , Vukcevic (0), Poirier (7).

Arbitres :

Radovic (SER), Petek (ESL) et Nikolic (SER). Ils ont signalé une faute technique aux entraîneurs Pablo Laso et Saras Jasikevicius et au gardien madrilène Rudy Fernández.

Incidents :

Match correspondant à la quatorzième journée de l’Euroligue aux Palaos, devant 7 077 spectateurs

Un grand Mirotic (31 points et 10 rebonds et un PIR de 39, son record), secondé par Davies (16) et un Laprovittola réussi en seconde période (16 points et trois triplés) ils ont offert aux Catalans leur première victoire de la saison face aux Blancs. Saras a donné le occasion pour la nouvelle recrue, l’Australien Dante Exum, qui a contribué deux points en 13 minutes de jeu.

Madrid a mieux commencé que le Barça. Les azulgranas, un peu nerveux au début, ils ont laissé les Blancs trouver de meilleurs tirs, notamment au centre de la zone pour débuter avec un avantage (-9).

Exum a fait ses débuts avec le Barça dans un classique comme Madrid

| VALENTI ENRICHIR

Saras a mis Sergi Martínez sur Llull, bien que dans ces premières minutes, ils semblaient être les cibles les plus clairvoyantes. L’entraîneur du Barça a donné l’alternative à Dante Exum, qui a même marqué son premier panier. Nikola Mirotic a dû apparaître pour changer la dynamique du jeu.

Nettement supérieur à Yabusele, le Monténégrin s’est chargé de faire réagir son équipe au tableau d’affichage. Un triplé de la star du Barça a réussi à égaliser le duel (14-14).

Mirotic tire l’équipe

Gagner la position dans le poste bas, clairement tiré l’équipe qui a réussi à prendre le rythme contre un Madrid qui a commencé à entrer dans le doute. 13 points pour Mirotic et cinq rebonds ont permis de dominer après un quart (24-19).

Suivez toute l’Euroligue en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Saras a laissé la star se reposer et a fait confiance à Sergi Martínez et Oriola pour maintenir un haut niveau de défense et ne pas laisser les Blancs penser. Et la tactique du technicien a payé. En attaque, Davies a pris le relais de Mirotic, et le Barça a commencé à creuser l’écart (31-21).

Laso a arrêté le jeu, conscient que les Catalans prenaient le contrôle. Et il a trouvé Causeur sur le triple (3/3) pour tenter d’arrêter la domination du Barça. Bien que cette vitesse, et une défense stricte, avec la maîtrise du rebond (16 à 11) a permis au Barça d’ouvrir le revenu maximum à deux reprises (43-31 et 45-33) avec le splendide Davies (14 points) accompagné d’un Jokubaitis qui a également contribué (9).

Madrid a tenté de réagir dès le triple, avec des actions de Rudy et Lulle (47-41) mais les nerfs ont trahi Laso qui a été sanctionné avec une technique pour protester et le Barça en a profité pour aller au repos avec un revenu de 9 (51-42). Tout est ouvert mais avec les Catalans aux commandes.

En contrôle après la pause

A la reprise, Le Barça a continué à contrôler le duel grâce à une défense active et un Laprovittola qui a pris beaucoup d’importance, diriger et marquer, pour donner au Barça son revenu maximum (60-46). L’équipe de Saras avait l’air plus lâche, trouvant de bonnes passes en attaque et faisant des fautes que Mirotic marquait toujours sur le lancer franc (64-50).

Avec un Palau « chaud », le Barça a tenté de creuser l’écart avec un triplé de Jokubaitis (67-53), bien qu’avec quelques erreurs de Sanli, assez malheureuses, Madrid a réussi à prendre l’air dans les dernières actions et laisser le jeu ouvert avec 10 minutes de la fin (67-58).

Saras a remis Martínez et Oriola dans le quintette, dans un match où chaque balle compte. Et les Catalans ont commencé comme un coup, avec des triplés de Laprovittola et Davies pour continuer à mener (73-61). Laprovittola s’est senti à l’aise pour marquer et a mené le Barça au maximum (76-61).

Bien que Madrid n’ait jamais abandonné et que les hommes de Laso se soient approchés du 8 avec un panier Heurtel -sifflé toute la nuit- (84-76). Tavares est revenu pour rapprocher les Blancs de huit (84-76) bien qu’ils aient manqué de temps, et le Barça a clôturé la victoire avec un Le tir à trois points de Mirotic à une minute de la fin (91-80) a complété sa performance spectaculaire dans un Palau qui a connu sa première grande fête en battant les Blancs (93-80).