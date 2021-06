Un spectateur avec une pancarte provoque un énorme accident au Tour de France alors que 21 coureurs blessés lors de l’étape 1 et l’organisateur envisagent de poursuivre

Sergio Perez dit qu’il doit dépasser Lando Norris au début du Grand Prix de Styrie pour rejoindre le combat avec les leaders de la course. Perez prendra le départ de la course quatrième aux côtés du pilote McLaren. Son coéquipier Max Verstappen a remporté la pole position devant Lewis Hamilton. “L’objectif est de dégager Lando […] More