Un spectateur de la Ryder Cup perd la vue d’un œil à cause d’une balle de golf

Le golfeur américain Brooks Koepka assiste un spectateur blessé à la Ryder Cup près de Paris.

. – Une femme affirme avoir été aveugle d’un œil après avoir été frappée par une balle de golf à la Ryder Cup près de Paris la semaine dernière. La spectatrice Corine Remande, 49 ans, envisage une action en justice pour couvrir les frais médicaux, après avoir été frappée par le golfeur américain Brooks Koepka, qui s’est frayé un chemin à travers la foule en contournant le sixième trou le premier jour de la compétition biennale entre l’Europe et les États-Unis. vendredi, a rapporté l’.. REGARDER: Ryder Cup: l’Europe bat les États-Unis en France Remande, qui avait voyagé depuis l’Egypte, a déclaré que les scans avaient révélé une fracture de l’œil droit et une « explosion du globe oculaire ». « Les médecins m’ont dit qu’il avait perdu l’usage de cet œil », selon l’., qui cite les rapports. Il a ajouté que «ça s’est passé très vite, je n’ai ressenti aucune douleur quand ça m’a frappé. Je n’avais pas l’impression que la balle avait touché mon œil et ensuite j’ai senti le sang commencer à couler. » Un porte-parole de la Ryder Cup a déclaré: « Il est désolant d’entendre que quelqu’un pourrait souffrir des conséquences à long terme d’un coup de balle. »

« Très compréhensif »

Remande affirme qu’il n’y a eu aucun cri d’avertissement pour indiquer que le ballon se dirigeait vers la foule et a critiqué les organisateurs pour « ne pas avoir pris contact » après l’incident. REGARDER: Rencontrez le terrain ‘The Belfry’, domicile de 4 Ryder Cups Les autorités disent qu’elle a été soignée sur les lieux par des sauveteurs avant d’être transportée à l’hôpital. Les organisateurs du tournoi ont également contacté la famille et organisé la logistique du rapatriement, selon le porte-parole. « Les frappes au ballon représentent un danger occasionnel pour les spectateurs, mais ce type d’incident est extrêmement rare », a déclaré le porte-parole dans un communiqué. « Nous pouvons confirmer qu’il a été alerté plusieurs fois, mais aussi apprécier combien il peut être difficile de savoir quand et où chaque balle est frappée si vous êtes dans la foule. » « Nous sommes très compréhensifs et ferons tout notre possible pour soutenir le spectateur, dans la mesure du possible dans des circonstances très difficiles. »