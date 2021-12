Un Speedrunner a déjà battu Pokémon Shining Pearl en seulement 23 minutes

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Mettre à jour: Incroyablement, Werster a réussi à battre ce record du monde encore plus loin, en publiant une nouvelle vidéo présentant une course complète qui n’a pris que 23 minutes et 13 secondes (en baisse par rapport à la tentative de 33 minutes que nous avons partagée précédemment). Vous pouvez voir ce nouveau run ci-dessus, et plus d’informations sur le speedrun peuvent être trouvées dans notre article original ci-dessous.

Article original (lun 29 novembre 2021 à 12h00 GMT) : Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ne sont disponibles que depuis dix jours, mais les speedrunners le font déjà sortir du parc lorsqu’il s’agit de battre les nouveaux jeux le plus rapidement possible.

YouTuber Werster a partagé aujourd’hui une vidéo montrant le jeu terminé en seulement 33 minutes et dix secondes. Au moment d’écrire ces lignes, on pense qu’il s’agit du record du monde pour un speedrun « any% » du jeu, et c’est assez époustouflant à regarder.

Comme vous pouvez l’imaginer, toutes sortes d’astuces et de problèmes sont utilisées pour réduire le temps de jeu du jeu (ce qui, selon les utilisateurs soumettant des temps de jeu sur HowLongToBeat, prendrait généralement environ 24 heures au joueur moyen). En effet, la grande majorité du jeu, y compris les combats d’entraîneurs et même les matchs d’Elite Four, sont entièrement ignorés grâce à des problèmes fous, et des astuces de menu telles que la désactivation du son (qui apparemment empêche le chargement des jingles) sont également utilisées pour réduire les secondes. .

Vérifiez-le:

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous souhaitez voir exactement comment cela a été fait, Werster a partagé un aperçu de tous les problèmes utilisés ici. L’un des problèmes les plus importants est peut-être connu sous le nom de « Door Storage », où avoir un menu ouvert, puis ouvrir une porte et fermer le menu pendant l’animation qui devrait suivre, entraîne une interruption qui provoque certains scripts tels que les rencontres Pokémon. et les batailles d’entraîneurs pour ne pas charger.

Fait intéressant, la même astuce est utilisée pour effectuer le surf ridicule que vous remarquerez dans la vidéo ; en effectuant le problème de stockage de la porte, puis en choisissant de surfer, le jeu « termine l’animation d’entrée par la porte, mais sur Bibarel, vous vous déformez donc à l’intérieur de la porte sur Bibarel et pouvez surfer sur terre ».

Comment les gens comprennent-ils tout cela? Beau travail, Werster !