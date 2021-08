Un spin-off de Birds of Prey se dirige vers HBO Max, malgré les retours au box-office du film

Un projet dérivé de Birds of Prey mettant en vedette l’héroïne Black Canary est en cours de développement chez HBO Max, ont confirmé des initiés.

Le film autonome verra Jurnee Smollett reprendre son rôle de personnage de DC Comics, tandis que Misha Green – mieux connue comme la showrunner du désormais annulé Lovecraft Country – rédigera le script.

Smollett elle-même a confirmé la nouvelle sur Twitter, affirmant qu’elle était « tellement excitée de se lancer enfin dans cette aventure avec mon âme sœur créative », en référence à Green, avec qui elle a travaillé sur l’émission HBO en conserve.

Je suppose que le Canari est sorti de la cage ! 🤪 Tellement hâte de se lancer enfin dans cette aventure avec mon âme créative soeur @MishaGreen. 🖤💛 #blackcanary #dinahlance #lettttsssssgoooooo ahhhhhhhhh !!!!! https://t.co/GocuNdEn6E20 août 2021

Voir plus

Le couple développe le projet aux côtés du président de DC Films Walter Hamada et des producteurs de Birds of Prey Galen Vaisman et Sue Kroll, bien qu’aucun détail concernant l’intrigue du film n’ait encore été partagé.

Black Canary (alias Dinah Lance) est l’un des personnages les plus anciens de DC, étant apparu pour la première fois dans les premières bandes dessinées Flash à la fin des années 1940. Dans les aventures DC ultérieures, elle a été plus étroitement associée à Green Arrow, à la fois en tant que partenaire et intérêt amoureux, ainsi qu’avec la meilleure amie Barbara Gordon.

Quant à ses capacités surnaturelles, Black Canary est connue pour son cri de canari à fendre les oreilles.

Le film à venir rejoint une liste croissante de projets DC en direction de HBO Max dans les années à venir, y compris des films axés respectivement sur Batgirl et Blue Beetle, ainsi qu’une série télévisée centrée sur un personnage de Black Superman, Val-Zod.

Analyse : s’appuyer sur la déception au box-office

Compte tenu des performances au box-office moins qu’impressionnantes de Birds of Prey, la sanction par HBO d’un spin-off de Black Canary semble en contradiction avec l’approche habituelle du studio pour montrer des renouvellements et des suites de films.

Le film d’ensemble dirigé par Harley Quinn a rapporté 201 millions de dollars dans le monde lors de sa sortie en 2020, en deçà de son seuil de rentabilité annoncé de 250 millions de dollars (en période pré-pandémique, pas moins).

Mais peut-être que la nouvelle d’un spin-off indique que Warner Bros. était créativement satisfait de Birds of Prey, même si le film n’a pas généré les retours de l’inférieur Suicide Squad en 2016 – qui a culminé à 1 milliard de dollars.

Selon Rotten Tomatoes, Birds of Prey est le quatrième film DCEU le mieux évalué, juste derrière Shazam, Wonder Woman et The Suicide Squad de James Gunn.

Black Canary de Smollett – qui a d’abord travaillé pour le pétulant et misogyne Roman Sionis d’Ewan McGregor avant de se retourner contre lui dans le film – est l’un de ses points forts. Si Oiseaux de proie n’a pas eu suffisamment de succès pour obtenir une suite appropriée, c’est bien que quelque chose de bien en ait été récupéré.

En tout cas, les fans ont semblé accueillir favorablement l’annonce.

Bonjour aussi moi ! Yesssss 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 #BlackCanary ❤️‍🔥@jurneesmollett félicitations ! C’est génial ❤️😈 https://t.co/1oQ1QQm4sc pic.twitter.com/NR06OYI3hT21 août 2021

Voir plus

On ne sait pas encore quand le film arrivera, mais étant donné que son développement précoce vient tout juste d’être confirmé, nous n’anticipons pas une sortie avant 2023.

Par THR