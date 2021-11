La longue attente des fans de Yellowstone pour la saison quatre se termine ce soir, et beaucoup s’inquiètent du sort du couple volatile Kayce (Luke Grimes) et Monica Dutton (Kelsey Asbille). Avant la première de la quatrième saison, Asbille a parlé à The Daily Caller de ce qui attend le couple marié dans les prochains épisodes. « Il va faire noir et ils vont le faire sortir », a laissé entendre Asbille. « La fin de cette saison pour Kayce et Monica est le plus gros cliffhanger qu’ils aient eu jusqu’à présent. »

Ce gros cliffhanger pourrait-il conduire à une série dérivée maintenant que l’univers de Yellowstone s’étend ? « Tant que c’est Kayce et Monica dans l’espace », a plaisanté Asbille. « Non, honnêtement, j’ai travaillé avec Taylor [Sheridan] depuis plus de cinq ans et c’est un mentor vraiment spécial pour moi et je le suivrai n’importe où. «

« Le plus gros cliffhanger qu’ils aient eu jusqu’à présent. » @ La star de Yellowstone, Kelsey Asbille, dit que la fin de la saison quatre est encore plus folle que la fin de la saison trois. On dirait que les fans vont vivre une période folle ! pic.twitter.com/jV0i2nkRqU – Appel quotidien (@DailyCaller) 4 novembre 2021

Asbille a également fait allusion à des choses importantes avant Monica et Kayce dans d’autres interviews. « C’est tellement intense. Nous sommes exactement là où nous nous sommes arrêtés », a déclaré l’actrice à UPI. « Monica ne sait pas contre quoi elle se bat et, donc, [her son] La sécurité de Tate est son n°1 [priority] », a-t-elle déclaré à propos du professeur d’université. « Cela informera certainement le reste de la saison, à coup sûr. » Une partie des retombées de la violence de la finale de la saison trois sera une confrontation entre Monica et Kayce au sujet de la menace que sa famille et « Cela a mis du temps à venir », a expliqué Asbille. « Ils étaient tous les deux dans le [emotional boxing] bague, et Luke et moi étions à la hauteur du défi. C’était une scène que nous n’avions jamais faite auparavant. C’était une conversation que nous n’avions jamais eue auparavant. »

« Tout le monde dans la série se bat pour sa famille, et ils ont des manières très différentes de l’aborder », a déclaré Asbille. « Taylor, au fond, est un romantique. Il aime ces personnages et les racines de ces personnages. Qui sait ce qui va se passer, mais je pense qu’ils sont là pour le long terme. »

Selon Asbille, Monica se retirera de la famille élargie Dutton et reviendra à ses racines indigènes pour la saison quatre. « Elle s’en va et elle se tourne vers sa communauté et son [indigenous] la culture comme moyen de guérison pour Tate. Cela fait également entrer Kayce. Nous pouvons réintroduire ce monde, ce qui est agréable », a déclaré Asbille. « Il sort vraiment du moule occidental traditionnel. Il sort les peuples autochtones du passé et soulève des problèmes contemporains. Je suis vraiment fier de la façon dont cela est imbriqué dans le scénario d’une manière qui peut sensibiliser et engager notre public autochtone et non autochtone. à regarder et à attendre.