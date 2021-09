Un spoiler déchirant de ‘Doctor Strange 2’ dit que Strange pourrait tuer un autre Avenger

Spider-Man: No Way Home fait parler de lui, mais un autre film MCU pourrait s’avérer être l’un des films les plus influents de la phase 4 du MCU. C’est Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui se trouve être un histoire multivers pivot. Nous avons déjà entendu de nombreuses fuites passionnantes sur l’intrigue du film, le casting et les divers camées surprises. Mais un tout nouveau rapport taquine le genre d’événement que nous n’avons pas encore vu dans la chronologie principale du MCU. Un vengeur pourrait en tuer un autre dans Doctor Strange 2, et cela pourrait s’avérer être l’une des scènes les plus émouvantes de tout film Marvel. Remarquez, quelques spoilers massifs suivent ci-dessous.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les morts des Avengers ont façonné le MCU

Nous n’avons pas besoin de morts de super-héros dans Doctor Strange 2 ou d’autres films MCU pour obtenir des moments émotionnels. Mais nous avons vu beaucoup d’Avengers mourir sur grand écran jusqu’à présent, ce qui a généré beaucoup d’émotions. La mort de Tony Stark (Robert Downey Jr.) et Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) nous a brisé le cœur Fin du jeu parce que nous avions passé tellement de temps avec ces personnages. Nous sommes tombés amoureux d’eux. C’est pourquoi les voir disparaître du MCU fait tellement mal. Il en va de même pour Steve Rogers (Chris Evans), qui n’est même pas mort. Il vient de prendre sa retraite.

Mais ces événements étaient nécessaires dans Fin du jeu pour faire comprendre au public à quel point les enjeux étaient importants. Nous savions que ce ne serait pas comme les autres films de super-héros où les héros gagnent toujours sans rien perdre en cours de route. Doctor Strange 2 pourrait présenter le même type d’histoire à enjeux élevés que Fin du jeu. Et comme il s’agit d’une histoire multivers, nous pourrions voir les Avengers affronter d’autres Avengers.

Le sacrifice Avenger le plus surprenant

Avant que cela n’arrive, je vous rappellerai que Fin du jeu n’était pas le premier film MCU à nous donner des morts déchirantes. Nous avons vu Heimdall (Idris Elba), Loki (Tom Hiddleston) et Gamora (Zoe Saldana) périr dans Infinity War. Endgame a renvoyé deux variantes de ces personnages. Nous n’avons pas encore vraiment rencontré le nouveau Gamora, mais nous avons vu le nouveau Loki dans la série télévisée Disney Plus qui lui est dédiée.

Guerre d’infini a également emporté Vision (Paul Bettany), et cette mort est définitive malgré ce qui s’est passé dans WandaVision. White Vision apparaîtra probablement sur la route, au moins.

Même avant cela, il y a eu la mort de Quicksilver (Aaron-Taylor Johnson) à l’ère d’Ultron. C’était la mort la plus surprenante d’un Avenger. Marvel ne nous a jamais laissé le temps de nous familiariser avec ce personnage. Mais le complot nécessitait cette mort pour façonner l’arc d’un autre membre de l’équipe, Wanda Maximoff d’Elizabeth Olsen.

Dans cet esprit, ceci est votre dernier avertissement. Les spoilers de Massive Doctor Strange 2 peuvent suivre ci-dessous.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans Marvel’s What If…?. Source de l’image : Marvel Studios

Les Avengers affrontent d’autres membres de l’équipe

Nous avons vu pour la dernière fois des Avengers combattre d’autres Avengers dans Civil War. Et ce conflit a culminé avec le combat déchirant Iron Man contre Captain America, qui est facilement un moment fort de la saga Infinity. C’est aussi un moment charnière qui dicte les événements menant à Infinity War et Endgame.

Plus tôt cette année, nous avons vu Falcon (Anthony Mackie) et Winter Soldier (Sebastian Stan) se battre contre un vengeur nouvellement oint qui a rapidement perdu son bouclier. C’est le Captain America de Wyatt Russell, bien sûr.

Et si… de Marvel ? vient de taquiner des batailles similaires. Le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) a affronté Strange Supreme (également Benedict Cumberbatch) dans un épisode. Dans un autre, les Avengers survivants ont dû combattre les variantes zombies de leurs amis. Et nous verrons bientôt le docteur Strange se battre contre Peter Parker de Tom Holland dans No Way Home.

Le docteur Strange tuera-t-il un autre Avenger ?

Plus tard, le docteur Strange devra décider de tuer ou non Wanda dans Doctor Strange dans le multivers de la folie. Le choix sera très difficile. D’une part, Strange a prêté le serment d’Hippocrate lorsqu’il a commencé sa carrière médicale. Il n’est peut-être plus neurochirurgien, mais ce serment le guide toujours. D’un autre côté, Wanda pourrait devenir une menace si importante pour le multivers que Strange doit l’arrêter.

Les événements de Doctor Strange 2 auront apparemment lieu deux ans après les événements de WandaVision. Pour rappel, l’émission télévisée Disney Plus qui a lancé la phase 4 du MCU a lieu quelques semaines après les événements de Endgame.

C’est selon les sources de The Cosmic Circus, qui ont également évoqué ce conflit entre Avengers :

Les actions de Wanda forceront Stephen et les sorciers de Kamar Taj (entre autres) à intervenir pour tenter de soumettre Wanda. Pourtant, au fur et à mesure que le film avance, la menace de la sorcière écarlate sera beaucoup trop difficile à gérer pour une seule personne. Stephen sera obligé de choisir entre tenter de sauver la vie de Wanda ou finalement y mettre fin, le Multivers payant les conséquences de sa décision.

Cependant, on ne sait pas ce que Strange choisira.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

Le méchant surprise des Avengers dans Doctor Strange 2

Voir ces deux puissants Avengers se battre va certainement être intéressant. Et nous comprendrons probablement chaque point de vue, tout comme nous l’avons fait dans Civil War. Choisir entre Strange et Wanda serait une tâche impossible, en supposant que cette fuite soit exacte. Là encore, Wanda devenant un méchant n’est pas vraiment une surprise.

Des rapports précédents affirmaient que Wanda serait l’un des antagonistes du film. WandaVision nous a déjà livré une version crapuleuse de Wanda qui n’a pas encore payé pour ses actions.

Séparément, Cumberbatch a récemment taquiné à moitié en plaisantant que le film allait être encore plus ambitieux que Spider-Man 3. Il s’est également abstenu de dire si Strange remplacerait Iron Man en tant que leader des Avengers, mais a semblé envisager la possibilité. Nous avons déjà expliqué pourquoi il était logique que Strange aide à diriger les héros. Les événements de Doctor Strange 2, comme le combat contre Wanda, pourraient renforcer davantage son rôle dans l’équipe.

Que nous assistions ou non à la mort d’Avenger dans Doctor Strange 2, nous pourrions voir Wanda combattre d’autres super-héros dans le film. Une fuite récente a indiqué qu’elle pourrait également contrarier un autre personnage bien-aimé. Une variante du professeur X des films X-Men de Fox pourrait venir sur Multiverse of Madness.

Cela dit, nous n’avons aucune idée de comment tout va se dérouler. Nous devrons donc attendre que Doctor Strange 2 sorte en salles – c’est le 25 mars 2022, si le calendrier actuel ne connaît pas de nouveaux retards.