Un sprint devant la grande montagne d’Estrémadure

27/08/2021 à 20h17 CEST

Des heures de route plate, de discussions dans le peloton, un groupe de cyclistes qui se disputent la Vuelta et qui se sentent heureux parce que le four qu’ils ont trouvé brûlant sur le chemin de Cordoue a été éteint. Beaucoup de temps pour regarder le paysage, entre l’Andalousie et l’Estrémadure, un itinéraire de longues lignes droites, avec l’autoroute très loin, où le vent souffle dans la tête, un air qui retarde le peloton, un jour dont tout le monde sait qu’il se terminera au sprint, bien que celui qui gagne à Villanueva de la Serena, sous le regard de son athlète le plus célèbre, José Manuel Calderón, est un gagnant par surprise, le cycliste français Florian Sénéchal.

Personne n’a une idée folle parce qu’il n’y a pas de montagne de descente effrayante, comme mardi à Malaga. Il n’est pas là Primoz Roglic risquer sa cou, qui est déjà tombé deux fois. Et il n’y a pas beaucoup de combat quand le vent coupe le peloton, à 58 kilomètres de la ligne d’arrivée. Ce n’est pas un jour pour rendre quelqu’un fou. Il ne va nulle part non plus, juste pour chercher de la publicité télévisée, notre escapade quotidienne avec Luis Angel Maté, Alvaro Cuadros et Diego Rubio. Il y a eu 13 étapes et il n’y a pas encore eu de victoire espagnole, comme il n’y en a eu ni dans le Tour ni dans le Giro, même si ici, contrairement aux deux autres grandes manches de trois semaines, il y a un coureur espagnol, un majorquin, Enric Mas se battre pour la victoire et donner une incitation supplémentaire à la lutte pour le général.

Mas lève la tête dans l’escouade et essaie de deviner l’image d’une montagne d’Estrémadure à l’horizon. On vous a déjà parlé de Pico Villuercas, sur les hauteurs de Guadalupe, une ville devenue célèbre en 1956 parce qu’on y a tourné Le Petit Rossignol avec Joselito. « Nous lui avons expliqué à quoi ressemble la montagne et la section de béton qui se trouve à son approche », dit-il. Pablo Lastras, l’un des directeurs de Movistar. Il n’y a pas de surprises inattendues. Tout est indiqué dans le road book. Et pourtant Roglic n’avoir aucune idée du fait que cette année, il n’a pas pu répéter sur la route, le Jumbo a des éclaireurs qui sont devant et qui racontent ce qu’ils voient, les dangers qui les guettent, même si mardi ils ont raté le détail de noter le glissante qui était la chaussée sur la descente du port de Malaga d’Almáchar où le cycliste slovène est tombé.

Au-delà des Pyrénées

La Vuelta a passé quelques années à essayer de montrer qu’il existe une vie d’escalade au-delà des Pyrénées, de la Sierra Nevada et des lacs de Covadonga, qui sont escaladés mercredi prochain. Que si vous cherchez, vous trouverez une montagne n’importe où en Espagne qui peut être utilisée par les coureurs pour vibrer un combat sur leurs vélos. Et l’Estrémadure, si souvent oubliée par la ronde espagnole et par tant d’autres choses, ne fait pas exception. Si vous voulez aujourd’hui, si vous le pouvez aujourd’hui, dans les 16 kilomètres de Pico Villuercas, il y a un territoire pour une attaque, une offensive ou une défense à part entière. Enric Mas, même s’il échoue – ça fera mal mais ça convaincra – il faut qu’il essaie parce que les opportunités s’épuisent et parce qu’il vaut mieux tomber en combattant que d’arriver à Santiago, où se termine cette année la course, au volant du maillot rouge, bien attaché, avec un podium mais sans gloire.

Y todos estos pensamientos, cómo afrontar un día clave en la Vuelta, afloran mientras se rueda en pelotón, se habla con compañeros y rivales, se escucha el ruido de las ruedas y los frenos, que ahora que casi todos son de disco, chirrían más avant.

Enfin, vous pouvez voir les maisons de Villanueva de la Serena, où les retraités Jasper Philippe, il semble qu’il n’y ait qu’un seul candidat à la victoire : Fabio Jakobsen. Mais le Néerlandais crève lors de la préparation du sprint, alors son partenaire SénéchalSon ami, celui qui a toujours été à ses côtés lorsqu’il a failli se suicider en Pologne, est sommé de le remplacer dans le sprint. Et il le fait si bien qu’il gagne même.