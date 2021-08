Un stratège cryptographique populaire prédit d’énormes percées pour Bitcoin et Ethereum, déclare un ensemble d’Altcoin pour Fireworks Crypto new media

Un stratège et commerçant de crypto largement suivi prédit de grands mouvements haussiers pour Bitcoin et Ethereum alors que les marchés plus larges de la crypto continuent de montrer des signes de force.

L’analyste crypto, connu dans l’industrie sous le nom de Crypto Dog, dit à ses 562 200 abonnés sur Twitter qu’il s’attend à ce que Bitcoin (BTC) atteigne de nouveaux sommets sur 30 jours alors qu’il franchit sa dernière ligne de résistance d’environ 43 000 $.

« Pas grand-chose entre nous et vraiment sur [$50,000 for] BTC. J’ai les pieds surélevés, je ne suis pas pressé…

J’ai fait tracer cette ligne pendant une minute et j’ai risqué en conséquence, puis j’ai acheté la trempette. J’adore ce jeu.”

Source : Le chien crypto/Twitter

En regardant Ethereum (ETH), The Crypto Dog dit que la principale plate-forme de contrat intelligent est toujours prête pour une percée même après avoir atteint une résistance temporaire à environ 3 100 $.

« Ce ne serait pas si sauvage.

Source : Le chien crypto/Twitter

Avec le rallye d’Ethereum à un nouveau sommet sur 30 jours de 3 182 $, l’analyste crypto dit qu’un nouveau sommet historique de l’ETH est en vue.

“Les nouveaux sommets de tous les temps pour l’ETH ne sont pas si loin.”

En regardant Ethereum contre Bitcoin (ETH/BTC), The Crypto Dog dit que la paire a déclenché une forte évasion et est maintenant prête à augmenter d’au moins 40% par rapport à sa valeur actuelle de 0,07 BTC, d’une valeur d’environ 3 079 $.

«J’achète des trempettes ETH chaque fois que je veux allonger le BTC. Je m’attends à un fort rallye > 0,1 [BTC] après avoir traversé [0.068 BTC]…

Forte percée sur ETH. Cela va beaucoup plus haut.

Source : Le chien crypto/Twitter

L’éminent analyste de crypto surveille également le teneur de marché automatisé SushiSwap (SUSHI), qui, selon lui, devrait maintenant éclater après avoir éliminé une zone de résistance clé.

« SUSHI se réveille enfin, feu d’artifice à plus de 9,25 $. »

Source : Le chien crypto/Twitter

