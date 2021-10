Un stratège de Wall Street place Bitcoin jusqu’à 168 000 $ d’ici la fin de l’année

Le co-fondateur de Fundstrat et stratège de Wall Street, Tom Lee, a révélé ses attentes pour le bitcoin avant la fin de l’année. Selon un rapport de Bloomberg, Lee a révélé qu’il avait des attentes élevées pour l’actif numérique, qui, selon lui, atteindrait la barre des 100 000 $ d’ici la fin de l’année, et a ajouté que l’actif pourrait atteindre 168 000 $ avant la fin de l’année.

Lee a toujours maintenu une position haussière sur les crypto-monnaies. Il avait précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce que l’actif atteigne 100 000 $ cette année. Maintenant, Lee semble doubler cette prédiction qu’il avait faite en mai.

La volatilité de l’actif n’a jamais inquiété le stratège de Wall Street qui en reconnaît la nature très volatile. « Je pense que le bitcoin est hyper-volatile », a déclaré Lee à TechCheck en mai. « C’est dans sa nature, mais c’est ce qui crée la récompense pour les gens. »

Les ETF sont la force motrice de la prédiction

Le co-fondateur a également expliqué les facteurs déterminant sa prévision de prix pour l’actif numérique. Il ramène le point aux récentes approbations de l’ETF que le bitcoin avait récemment vues. Le premier ETF Bitcoin Futures américain devrait commencer à être négocié cette semaine et Lee pense que les approbations de l’ETF sont la principale raison pour laquelle l’actif atteint la barre des 100 000 $.



Le prix du BTC se situe au-dessus de 62 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

L’adoption est le nom du jeu et le co-fondateur affirme que l’ETF Bitcoin Futures contribuera à accroître l’adoption de l’actif numérique. Les entrées qui proviendront de cette adoption se traduiront par une valeur plus élevée pour l’actif.

Avec les FNB à terme nouvellement approuvés, Lee explique que le fonds permettra à davantage de particuliers d’allouer une partie de leurs portefeuilles d’investissement à la cryptographie, et « cela entraînera de nouvelles entrées importantes ».

Obtenir Bitcoin au-dessus de la barre des 100 000 $

Bitcoin à 100 000 $ est une prédiction de plus en plus populaire parmi les principaux acteurs du marché. Bien que l’actif ait subi une baisse importante sur le marché en septembre, la plupart ont toujours maintenu leurs prévisions selon lesquelles l’actif atteindrait 100 000 $ avant la fin de l’année. Les prévisions ont été attribuées à un certain nombre de facteurs, mais les prévisions sont toujours restées les mêmes ; le marché verra BTC à 100 000 $ avant le prochain marché haussier.

Sans surprise, Lee n’est pas la seule figure éminente à avoir mis l’actif numérique à cette valeur au quatrième trimestre de 2021. Divers analystes de marché ont mis l’actif à la même valeur d’ici la fin de l’année. Le PDG de Skybridge Capital, Anthony Scaramucci, a également déclaré que l’actif atteindrait ce prix, soulignant qu’à mesure que l’adoption se développerait dans le monde entier, la valeur du BTC augmenterait également.

Cependant, tout le monde n’a pas sauté sur le bitcoin à 100 000 $. L’analyste de Fidelity, Jurrien Timmer, a déclaré à CNBC que BTC pourrait être loin d’atteindre 100 000 $. L’analyste pense que le prix finira par atteindre ce point, mais le place sur une période beaucoup plus longue. « Je noterai que la prochaine (et dernière) fois que mes modèles chiot et demande se croisent est d’environ 100 000 $ en 2023 ou 2024 », a déclaré Timmer.

Image en vedette de The Cryptonomist, graphique de TradingView.com