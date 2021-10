Un stratège en crypto se dit convaincu d’un rallye Bitcoin brutal à 80 000 $ ou plus – voici sa chronologie

Un analyste et commerçant de crypto étroitement suivi prédit un rallye épique pour Bitcoin (BTC) qui pourrait augmenter la valeur du crypto roi d’au moins 30% par rapport à son prix actuel à environ 61 000 $.

L’analyste pseudonyme connu sous le nom d’Altcoin Sherpa indique à ses 137 800 abonnés les niveaux clés à surveiller alors que Bitcoin se retire de son sommet historique de 67 276,79 $.

«Je pense qu’il devrait y avoir un certain soutien décent dans ce domaine. Cette zone de 60 000 $, la zone de 59 000 $ était un flip S/R (résistance au support) comme vous pouvez le voir ici (de mars à mai 2021). Résistance, résistance, résistance. Maintenant, il peut être retourné en support. Si cette zone perce, je m’attends toujours à ce qu’il y ait un peu de soutien tout au long de 54 000 $ à 57 000 $ ou 58 000 $… Si vous regardez également des graphiques de période inférieure, la 200 EMA (moyenne mobile exponentielle) sur les quatre heures [chart] est juste autour de cette zone de 55 000 $. Donc, encore une fois, ce domaine devrait être un soutien assez fort. »

Altcoin Sherpa dit qu’il s’attend à ce que Bitcoin mette en place une configuration haussière plus basse avant que la principale crypto-monnaie puisse enflammer sa prochaine étape.

«Je pense toujours que Bitcoin atteindra des niveaux record. Je suis convaincu qu’il va battre des niveaux record… Je m’attends à 80 000 $ ou quelque chose ou même plus au cours des prochaines semaines. [I] se sentent toujours vraiment confiants sur BTC/USD. En bref, je mettrais des offres tout au long de 54 000 $, et je m’attends simplement à ce qu’une sorte de plus bas plus élevé se forme, puis à une rupture.

Selon le graphique de l’analyste crypto, Bitcoin pourrait enregistrer un nouveau record historique en novembre avant de remonter à 80 000 $ ou plus début décembre.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Tithi Luadthong