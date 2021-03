Le dernier dimanche, Ludwig Ahgren, un connu youtuber Oui banderole Américain, a décidé de se lancer un défi: lancer un diffusion sans fin. Le jeune homme ne savait pas à quel point il allait réussir mais, à sa grande surprise, il est devenu ces derniers jours l’un des protagonistes de Twitch.

La proposition d’Ahgren consiste à rester connecté pendant dix secondes à chaque nouvel abonnement, ce qu’il respecte strictement et qui lui permet de gagner une grande somme d’adeptes (et argent).

Dimanche soir, le créateur de contenu s’est endormi avec 18 heures restantes pour terminer le live. Cependant, quand il s’est réveillé, il a constaté que le compteur était monté à 27 heures. « Cela commence à ressembler à un épisode de Miroir noir « , avoué.

La diffusion se poursuit et est devenue l’une des principales émissions en direct sur Twitch. En fait, peu importe si le jeune homme s’endort, car ses adeptes se multiplient: compte généralement environ 30 000 spectateurs simultanés, et il a même dépassé les 50 000.

« Je me suis endormi à l’émission la nuit dernière et je suis devenu le banderole les plus vues sur Twitch », a tweeté Ahgren, ajoutant:« Qu’est-ce qui se passe? »Quelques mots auxquels la plateforme elle-même a répondu par un autre tweet: «Bonne nuit, Ahgren.

Les utilisateurs qui accèdent à Twitch peuvent voir à quoi ressemble la journée du jeune homme, qui, aujourd’hui, rester connecté. Cependant, il ne prend que des pauses pour aller aux toilettes, faire du sport et dormir.