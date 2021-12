Un studio de jeux vidéo affirme que Kalachnikov a volé le MP-155 Ultima Design

Le fusil de chasse Mastodon d’OceanicImage : Oceanic

Ward B, les développeurs du prochain FPS Oceanic, ont accusé le fabricant d’armes russe Kalachnikov d’avoir carrément volé l’une de leurs conceptions d’armes pour un nouveau fusil de chasse qui est vendu dans le commerce.

Dans une interview avec IGN, le PDG de Ward B, Marcellino Sauceda, a déclaré qu’au début de l’année dernière, un représentant de Kalachnikov les avait contactés. vraie arme à feu.

Le quartier B dit qu’on leur a promis un crédit complet, un logo sur l’arme et même trois des produits finis expédiés à leurs bureaux. Bien que désireux de conclure l’accord, Sauceda dit que lorsque le moment est venu de signer des contrats, ils ne se sont jamais présentés et il n’y a eu aucune autre communication entre les parties.

Sauceda a donc été surpris de voir plus tard Kalashnikov sortir son propre « kit d’armes » qui, selon lui, ressemble beaucoup au Mastodon, mais sans aucun crédit ni collaboration.

Voici à quoi ressemble le Mastodon, tel que conçu par l’artiste Gankhulug Narandavaa :

Image : Océanique

Et voici le MP-155 Ultima de Kalachnikov, dont la société est même allée jusqu’à dire qu’il était « inspiré des jeux vidéo » dans sa commercialisation initiale pour l’arme :

Capture d’écran : YouTube

Bien qu’ils ne soient pas identiques, ce qui amène le Ward B à croire que le dessin a été volé, mis à part leur correspondance initiale, ce sont des éléments du Mastodon qui apparaissent également sur l’Ultima mais « qui sont des décisions prises pour des raisons esthétiques dans Oceanic, mais n’ont aucun but pratique dans la vie réelle.

Ensuite il y a ça :

Pour le quartier B, le facteur décisif était l’inclusion d’une petite empreinte sur un côté de l’Ultima – une forme horizontale en L avec une petite ligne émergeant du coin (également vue dans la galerie ci-dessus). C’est un petit détail, mais un Sauceda considère comme crucial, car l’équipe l’a utilisé comme motif visuel non seulement sur le Mastodon, mais sur plusieurs canons Oceanic. « Rien à ce sujet ne donne la stabilité du récepteur, cela n’a rien à voir avec cela car tout fonctionne à travers les internes », explique Sauceda à propos de ce choix de conception. « Le fait qu’ils aient inclus ce retrait est un peu… c’est sommaire, parce que j’ai l’impression qu’ils ont le [Mastodon’s 3D model] et ils ont oublié d’exclure cette partie – parce qu’ils l’ont enlevé de l’autre côté avec le boulon.

Pour leur défense, le représentant de Kalachnikov, Maxim Kuzin, a déclaré que l’accord initial avait échoué parce que les structures de financement et de paiement provisoires du jeu indépendant signifiaient qu’il n’y avait pas de propriété claire des conceptions d’armes, et ils ont donc travaillé avec « un autre concepteur de Russie » à la place.

La salle B a depuis envoyé un cessez et s’abstenir à Kalachnikov, et a découvert ce qu’ils disent être des manigances louches où Kuzin a essayé d’acheter le design Mastodon directement de l’artiste. Ils ont également eu l’étrangeté supplémentaire de voir Kalashnikov concéder la conception d’Ultima à un autre jeu vidéo, Escape From Tarkov. Cela signifie que, en ce qui concerne le quartier B, la conception de leur arme a réussi à se transformer en une véritable arme à feu, puis à se retrouver dans le jeu vidéo de quelqu’un d’autre avant d’avoir la chance d’apparaître dans le leur.

Vous pouvez lire l’histoire complète, avec toutes ses manigances juridiques, sur IGN.