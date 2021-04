Un studio de tatouage, un bar à ongles par l’artiste de Rihanna et plus – WWD

LONDRES – Browns fait monter les enchères en ce qui concerne les expériences en magasin dans le nouveau magasin de Brook Street, invitant l’artiste des ongles de Rihanna et un tatoueur recherché en ville pour marquer le grand lancement.

Il s’agit d’une continuation de l’initiative des résidences, lancée l’année dernière par le détaillant, invitant les professionnels de la mode, du bien-être et de la santé dans son monde, et offrant aux clients la possibilité de réserver des rendez-vous virtuels ou physiques en tête-à-tête avec des experts qui ont déjà de longues listes d’attente.

Avant le COVID-19, la première cohorte de résidences comprenait l’entraîneur personnel de Virgil Abloh, Joe Holder; la neuroscientifique Dr Tara Swart et le styliste de Rihanna, Mel Ottenberg.

Pour marquer l’ouverture du nouveau magasin, le patineur devenu tatoueur Delphin Musquet, qui dirige le très populaire studio Sang Bleu dans l’Est de Londres, transformera la salle Club à l’étage de Browns en studio de tatouage et proposera des petites et moyennes tailles personnalisées. art corporel pour les clients.

Jenny Longworth – connue pour son travail avec Rihanna, Chanel, Gucci et plus – apportera son bar à ongles dans le nouvel espace et offrira une variété de services, des manucures traditionnelles aux dernières innovations en matière d’extensions d’ongles.

Avec les restrictions de voyage internationales toujours en place, Browns continuera à offrir des expériences virtuelles, y compris des séances d’hypnothérapie en ligne avec l’hypnothérapeute Michele Occelli, basé à East London, qui promet «un voyage de découverte de soi».

Les expériences exclusives ne sont qu’une partie de la dernière offre de Browns. Il y a aussi un produit exclusif.

Browns a sorti une capsule spéciale avec Marine Serre. Pour marquer l’ouverture, Serre a également créé une installation qui figurera dans l’espace The Focus de la boutique.

La capsule coïncide avec la sortie de la collection principale printemps 2021 de Serre et proposera 20 pièces exclusives dans les vêtements pour hommes, femmes et accessoires. Il comprend des vestes de survêtement, des pantalons amples et des robes présentant les imprimés graphiques populaires de la marque et des touches de rouge conçues pour symboliser «la survie en cette période de réaction».

«L’engagement de Marine envers la durabilité et la communauté, ainsi que son incroyable talent de design et le fait que nos clients sont fous de ses vêtements, ont rendu le choix facile pour notre première installation dans la salle Focus», a déclaré Ida Petersson, directrice des achats de Browns.

Elle a souligné l’arbre inspiré d’Amor Fati que Serre envisageait pour l’installation en magasin. Il a été construit à partir de zéro pour s’assurer que seuls des matériaux recyclés ont été utilisés.

Petersson a déclaré que ces types d’expériences «multi-sensorielles» ont été éparpillés tout autour de la nouvelle boutique.

«Browns Brook Street maintient le cœur de ce que Browns a toujours été, et est: un endroit qui ressemble à la meilleure version de la maison, et un espace pour nous pour offrir un voyage exploratoire qui va au-delà du simple produit, que ce soit à travers l’installation Marine Serre , la salle jaune (de rêve), ou la salle immersive qui vous fera regarder deux fois », a déclaré Petersson.