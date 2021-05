Un style et une musique non conformistes

Tout au long de sa vie, Grace Jones a porté de nombreux chapeaux, au sens propre comme au figuré. L’artiste né en Jamaïque et élevé à New York est le multi-trait d’union original. Avec sa silhouette grecque et son look androgyne, elle a d’abord été signée en tant que mannequin dans les années 60 et a inspiré Helmut Newton, Guy Bourdin et Jean-Paul Goude. Tout au long de la fin des années 70 et 80, elle est devenue la reine de disco, a dirigé le perchoir au Studio 54 et a mené la charge pour New Wave grâce à sa série d’albums fondateurs – Similicuir chaud, Nightclubbing, Slave to the Rhythm – et devint plus tard une Bond girl et une actrice et auteur à succès.

Véritable individualiste, Jones a conservé son style imitable et son esprit aiguisé comme un rasoir au cours de six décennies et continue d’inspirer les artistes à la fois sur le plan artistique et musical. Aujourd’hui, nous célébrons son style, ses pommettes, son hédonisme effréné et son culte à l’autel de sa grâce.

