Un succès froid de pierre pour Rainbow

Ritchie Blackmore et son arc-en-ciel les membres du groupe avaient déjà fait le Top 10 du Royaume-Uni avec leur sixième album studio Droit entre les yeux quand il s’inclina sur le Billboard 200 le 8 mai 1982. Fort d’un morceau qui ne devint pas un grand succès pop mais qui fut un succès radio rock, le LP devint le meilleur interprète de l’histoire des charts américains du groupe.

La chanson en question était la triste “Stone Cold”, qui a atteint la 34e place du classement des singles britanniques, et la 40e place du Hot 100. Mais c’était un grand succès radio rock, allant jusqu’au n ° 1 sur la carte Mainstream Rock. Il a remplacé Scorpions«Personne comme vous» en haut de cette enquête. Écrit par Blackmore, Joe Lynn Turner et Roger Glover, la chanson aurait un autre type d’approbation radio du genre virtuel de nombreuses années plus tard, lorsqu’elle a été présentée dans le jeu vidéo Grand Theft Auto Vice City Stories.

L’album est venu pendant une période stable dans l’histoire du personnel de Rainbow. Le seul changement apporté à la gamme Difficult To Cure de l’année précédente a été l’arrivée de David Rosenthal aux claviers pour remplacer Don Airey, l’homme qui occupe aujourd’hui ce rôle pour Violet foncé. Turner a continué en tant que chanteur principal, tandis que Glover, ancien et futur collègue de Blackmore, Purple, a continué son rôle de pivot en tant que bassiste, producteur et co-scénariste.

Straight Between The Eyes, enregistré au Canada, au Studio de Morin-Heights, Québec, est entré dans la liste des albums américains au n ° 94. Il a atteint le n ° 30, égalant la performance de leur premier album Ritchie Blackmore’s Rainbow en 1975. Mais il l’a devancé pour la longévité, avec 23 semaines sur le graphique par rapport à 15. Le groupe a tourné l’album à travers le monde, bien que le Royaume-Uni ait été exclu. de l’itinéraire.

