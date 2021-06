Un succès record pour l’album “Masterful” de Lord Huron, “Long Lost”

Le nouvel album du groupe de roots-rock alternatif Lord Huron, Long Lost, a fait ses débuts à la première place du palmarès Americana/Folk Albums de Billboard, à la suite d’une série de critiques de presse enthousiastes.

L’album, sur Whispering Pines via Republic/UMG, remplace le Delta Kream des Black Keys en haut du classement. La réalisation est d’autant plus notable dans une semaine qui voit la nouvelle collaboration de John Hiatt avec le Jerry Douglas Band, Leftover Feelings, arriver au n ° 8 et Butter Miracle: Suite One de Counting Crows au n ° 9. Long Lost arrive également sur Top Rock Albums au n°3 et au Billboard 200 au n°23.

Le groupe a récemment interprété « I Lied » de l’album avec Allison Ponthier sur The Tonight Show with Jimmy Fallon. L’auteur-compositeur-interprète Ponthier sera également l’invité de Lord Huron lorsqu’ils entameront une vaste tournée nord-américaine le 9 septembre, avec des dates allant jusqu’au 30 octobre. Manchester, puis visiter les Pays-Bas, la France, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, le Danemark, la Norvège et la Suède.

Les critiques ont salué Long Lost, le quatrième album studio du groupe basé à Los Angeles, comme un moment fort de sa carrière. La critique cinq étoiles de Roisin O’Connor dans The Independent dit que l’album « est ce que vous obtiendriez si vous placiez Fleet Foxes contre les plaines poussiéreuses et les panoramas accidentés du Far West. C’est un album imprégné de réverbération au son vintage ; construit sur des arrangements méticuleusement conçus et une narration magistrale et élégiaque.

D’autres critiques font des comparaisons avec le son des Lumineers (Mojo) et même des Walker Brothers (Uncut). Lee Zimmerman, dans American Songwriter, s’enthousiasme : « En fin de compte, Long Lost pourrait être considéré comme une sorte d’opus, une œuvre pleinement réalisée qui est épique, intrigante, expansive et pourtant introspective. C’est une rencontre émotionnelle qui tient ses promesses le plus souvent.

James Christopher Monger d’Allmusic ajoute: “Agréable mais mélancolique et parsemé de moments d’étrangeté cinématographique lynchienne, c’est la distillation la plus pure et la plus satisfaisante de la folk-pop pastorale de Lord Huron à ce jour, et la bande-son parfaite pour un road trip vers nulle part.”

Achetez ou diffusez Long Lost.