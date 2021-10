Un sudiste montre son authentique drapeau confédéré

Inévitablement, lorsque je recherche des histoires que je me suis engagé à écrire, je tombe sur de vastes trésors d’informations. Parce que j’ai la capacité d’attention d’un enfant de 10 ans, j’ai commencé à descendre le terrier du lapin du drapeau confédéré. Je suis tombé sur deux vidéos que je dois partager.

Tout d’abord, ce jeune garçon à vélo se dispute avec un adulte au sujet de son drapeau confédéré mélangé accroché dans le quartier. Le gamin lui dit de l’enlever, que personne ne l’aime, et le gars répond en l’injuriant. (Il l’appelle un « F—R— », mais c’est rendu inaudible dans cette version.) Le gars lui dit de le rechercher sur YouTube (parce que bien sûr il le fait). L’enfant réagit de la meilleure des manières.

Ce qui est génial, c’est que l’adulte raciste l’a posté, pensant en quelque sorte qu’il était génial. Cela ne s’est pas produit. L’enfant, cependant, me donne de l’espoir pour l’avenir.

Si ce raciste veut vraiment voir un drapeau confédéré authentique, alors ce gars dans la vidéo suivante peut l’aider. Il en a acheté un lors d’une vente immobilière.

C’est mon truc préféré aujourd’hui :

C’est le drapeau confédéré officiel. Vous pouvez parier que je vais partager cela la prochaine fois que quelqu’un veut devenir nostalgique de la Confédération.

Pour terminer, la Confédération a été fondée pour préserver l’esclavage et promouvoir la suprématie blanche, comme cela était précisé dans la déclaration de succession de chaque État confédéré. L’argument des « droits de l’État » a été érigé en mythologie de la cause perdue par des apologistes essayant de réécrire l’histoire. Le drapeau confédéré a toujours été le symbole de l’oppression et de la haine. Il est redevenu important à l’époque des droits civiques lorsque les Sudistes blancs l’ont utilisé comme symbole principal pour défendre la ségrégation et attaquer les militants qui prônaient l’égalité.

Ce drapeau était omniprésent lorsque j’ai grandi en Virginie et je le voyais flotter partout lorsque je voyageais dans le Sud. Au crédit de mes confrères sudistes, vous auriez du mal à en trouver un qui vole aujourd’hui. J’en vois un de temps en temps, mais c’est assez rare, même ici, dans ce comté rural de la Floride. Je choisis de croire que c’est un signe de progrès. En réalité, cependant, je pense qu’il a simplement été remplacé. Après tout, je vois beaucoup de drapeaux Trump, de drapeaux Gadsen ou du drapeau à fine ligne bleue. C’est le même message de haine, mais avec apparemment moins de stigmatisation. Cela dit vraiment quelque chose.

OK, je dois vraiment me remettre au travail.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir Community last sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.