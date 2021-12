Un super agent pense que le Ballon d’Or appartient à Lewandowski et non à Messi

Le Bayern Munich et le super attaquant polonais Robert Lewandowski ont perdu de peu le Ballon d’Or face à l’un des plus grands footballeurs de tous les temps, Lionel Messi. Ce fut une bataille de relations publiques très disputée et dominée par le flex des relations publiques espagnol. L’agent de Lewandowski, Pinhas Zahavi, s’est fermement rangé du côté de son joueur, comme tout agent devrait le faire et pense que le Polonais méritait le prix plus que tout autre.

« Er wurde zwar nicht beraubt, aber er ist d. Mann, der ihn chapeau verdoyant. Kein Wunder, dass viele 100 Mio. von Fans das Ergebnis d. prestigeträchtigen Fußballereignisses nur schwer glauben können. Der Montag hätte damit enden müssen, dass Robert seinen 1. Ballon d’Or feierte.“ 2/2 – Philipp Kessler (@kessler_philipp) 30 novembre 2021

Zahavi n’avait en aucun cas l’intention de manquer de respect à Messi, mais croit fermement que le Ballon d’Or 2021 n’appartenait pas à l’ancien capitaine de Barcelone. Plus que d’être volé, Lewandowski étant le candidat le plus méritant est l’opinion claire de son agent.

« Très grandes félicitations à Messi : un joueur impressionnant et une éternelle légende du football. Mais le BallonDor 2021 n’est pas le sien. Pas cette fois. Le Ballon d’Or appartient à Robert Lewandowski », a déclaré Zahavi. « Il n’a pas été volé, mais c’est l’homme qui le mérite. Pas étonnant que 100 millions de fans aient du mal à croire au résultat de ce prestigieux événement de football. Lundi aurait dû se terminer avec Robert célébrant son premier Ballon d’Or.

Je pense qu’une chose sur laquelle nous pouvons tous être d’accord, c’est que même France football n’avait aucune idée de la façon de le faire sans répercussions. Leur ignorance se reflétait clairement dans leurs démarches. Annoncer que l’année précédente annulée était un « facteur » à considérer par le jury n’avait aucun sens au regard du résultat.

Manissier : « Aujourd’hui nous décernerons le Ballon d’Or 2021, même si bien sûr j’admets que le jury a pris en compte le fait que le gala de l’an dernier a été annulé » – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 29 novembre 2021

Au cœur des choses, c’était un premier trophée international contre une figure G/A extraterrestre. Lewandowski aurait facilement pu être le digne candidat pour 2021 seul. L’ajout de quelques épices 2020 signifie que Lewy l’emporte incontestablement. Ainsi, rien n’est « pris en compte » ici.

Deuxièmement, créer une nouvelle récompense pour justifier le vol de Lewy ressemblait plus à une insulte supplémentaire qu’à une compensation (ne commençons même pas à nous préoccuper de l’apparence de cette assiette en carton hideuse d’une récompense). Si vous sentez que vous devez créer une nouvelle récompense pour compenser quelqu’un qui n’obtient pas ce qu’il mérite, cela signifie généralement l’une des deux choses suivantes. Soit vous les aimez trop, soit vous savez que vous les avez volés. Et l’histoire montre clairement à quel point le Bayern est « aimé » par France Football et les médias non allemands.