Un super-héros noir devrait «faire croire aux blancs» ⋆ 10z viral

Le «roi original de la comédie» et animateur de sa propre émission, DL Hughley a récemment été interviewé sur «Salon Talks» où il a discuté de son nouveau livre satirique, «How to Survive America». Au cours de sa dernière interview sur le livre, il quitte l’espace de la satire pour entrer dans le territoire des guerriers de la justice sociale en affirmant que la communauté noire a besoin d’un super-héros dont le pouvoir est de “faire croire aux Blancs”.

Au cours des 3 premières minutes de l’interview de Hughley, il lui est demandé de donner un « aperçu » de ce que les clients obtiendront en achetant son livre. Il ne lui faut pas du tout de temps pour se lancer dans la haine sur le mode américain et blanc. « Les Noirs sont toujours tenus pour responsables de leur propre meurtre », dit-il. Le comédien discute ensuite de la pandémie et de Jerome Adams disant “Les Noirs doivent arrêter de boire, de fumer et de se droguer”.

Le modérateur, D. Watkins dit alors à Hughley qu’il “décompose clairement la façon dont les Noirs sont plus affectés par toutes ces choses différentes” et qu’ils “respirent en fait un air plus pollué que les Blancs”. Les réponses de Hughley deviennent encore plus radicales ici. Il explique comment tout ce que les Blancs « ne veulent pas » ou « ce qui est le plus sale », ils le forcent à entrer dans les communautés noires et les « forcent » à « ingérer cela ». Comme si la honte blanche ne pouvait pas être pire, il dit alors :

Je pense que si les Noirs avaient un super-héros, il ne courrait pas vite ou ne sauterait pas haut, il aurait la capacité de faire croire aux Blancs. Et je pense que c’est juste, il y a un sentiment inhérent que peu importe ce qui nous arrive, nous l’avons apporté sur nous-mêmes.

C’est la quintessence d’un état d’esprit de victime. Notre pays a une grave épidémie de gosses gâtés. Les gens blâment tous leurs problèmes sur la société ou dans ce cas, les Blancs, au lieu de prendre la responsabilité de leurs actions et de se rendre compte que nous faisons tous des choix pour nous-mêmes.

Toute l’interview est remplie de points de discussion de gauche, et bien sûr, il a dû le lancer le 6 janvier car la gauche conservera ces événements aussi longtemps que possible. Hughley prétend que les Blancs « enlèvent » tout ce qu’ils n’aiment pas, donc non seulement les gens essaient de « faire semblant » que le 6 janvier ne s’est pas produit, mais ils essaient aussi « de supprimer l’esclavage de [the] livres d’histoire.”

Hughley poursuit en expliquant comment, dans son livre, il répertorie tous les présidents entre Abraham Lincoln et Donald Trump et comment ils ont fait «plus pour les Noirs» que Trump. Il note que même si le taux de chômage des Noirs était plus bas que jamais sous Trump, « pendant l’esclavage, il était nul ». Il omet de mentionner que le taux de chômage des Noirs était le plus élevé depuis 1982 sous Barack Obama, alors pouvons-nous aussi blâmer cela pour le racisme ?

On a également demandé à Hughley s’il pensait que l’administration Biden « ferait bien les choses », ce à quoi il avait en fait la réponse la plus raisonnable de toute l’interview. “Non” dit-il. “Mais je pense qu’il y arrivera aussi bien que nous l’avons forcé à le faire.”

Au moins, même les gauchers les plus fous savent que Biden n’est rien de plus qu’une marionnette.