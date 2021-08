Un super KO pour les fans de Street Fighter

in

Les fans de Street Fighter reconnaîtront peut-être la séquence utilisée par Evgeny Kharabet pour mettre fin à son combat contre Mikhail Ulyanov lors de l’événement Ukraine Golden Beach Cup qui s’est tenu à Berdyansk, en Ukraine, samedi dernier.

En moyenne au troisième tour, le poids welter ukrainien a utilisé toutes les techniques qu’il avait dans son arsenal et a vaincu son adversaire avec un Street Fighter KO.

Avertissement

Après avoir frappé une combinaison d’un centre et d’un coup de pied bas, Kharabet a frappé son adversaire par derrière et l’a jeté par-dessus la tête avec un soumis, une technique que les personnages Zangief et Guile maîtrisent. Au sol, il a quand même lancé quelques coups de poing jusqu’à ce que l’arbitre décide d’arrêter le combat, lui donnant la victoire finale.

Avec l’aimable autorisation de : @Barrelelapierna Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité