Un superbe vélo électrique avec tout ce dont vous aurez besoin

Les États-Unis s’ouvrent à nouveau, ce qui signifie que les villes se remplissent de trafic et que les déplacements reviennent à leur nature écrasante. Mais cela ne doit pas être de cette façon. De plus en plus, les gens se tournent vers le vélo pour se déplacer. Un bon vélo électrique peut rendre cette transition à la fois plus facile et plus amusante. Le Blix Sol Eclipse en est un parfait exemple.

Le Blix Sol Eclipse est un croiseur électrique élégant, parfait pour les citadins. C’est high-tech, confortable à conduire et très amusant. Ce n’est pas bon marché, à 1 699 $, mais vous pourriez aussi dépenser beaucoup plus. Mais devriez-vous? Eh bien, cela dépend de ce que vous recherchez, mais en fin de compte, je pense que la plupart auront plus qu’assez de vélo électrique dans le Sol Eclipse.

Voici pourquoi.

Conception Blix Sol Eclipse

Le Blix Sol Eclipse s’appuie sur le Blix Sol d’origine, offrant une conception globale similaire avec quelques mises à jour mineures. Le vélo est toujours un vélo de style beach cruiser, avec un design pas à pas. Il est disponible dans une gamme de belles options de couleurs. Toutes les couleurs sont livrées avec des reflets bruns élégants, et nous examinons le modèle gris.

Comme j’habite à Santa Cruz, j’ai récupéré le vélo au siège de Blix, déjà assemblé. Par tous les comptes, cependant, lorsque vous commandez en ligne, il est surtout assemblé de toute façon. Blix estime que la plupart des gens pourront assembler le vélo en moins d’une heure.

Côté de l’éclipse Blix Sol

Guidon Blix Sol Eclipse





Le vélo peut avoir fière allure, mais heureusement, il est également conçu pour la fonctionnalité et le confort. La batterie du vélo peut être retirée assez facilement, mais ce n’est pas nécessaire. Au lieu de cela, vous pouvez simplement le brancher lorsqu’il est connecté. La détachabilité est pratique pour ceux qui préfèrent garder leur vélo à l’extérieur et n’ont pas de prise de courant.

Le Sol Eclipse est également très confortable. La selle personnalisée est idéale pour les randonnées occasionnelles et plus longues, même pour celles qui impliquent un trafic important. Le vélo n’est pas conçu pour le VTT, pour être clair, mais sur les trajets et les sentiers de terre plus légers, il reste facilement confortable et facile à conduire.

Sur le guidon gauche, vous aurez une cloche, des boutons pour allumer le vélo et contrôler le niveau d’assistance au pédalage, et un accélérateur pour le moteur électrique. Sur la droite, il y a un changement de vitesse. Et juste au milieu se trouve un écran LED monochrome qui indique votre vitesse, le niveau d’assistance au pédalage, etc. Il dispose également d’un port USB intégré, ce qui peut s’avérer utile. Les commandes sont toutes très faciles d’accès et vous vous y habituerez rapidement.

Caractéristiques du Blix Sol Eclipse

Le Blix Sol Eclipse n’est pas seulement un joli paquet. Le vélo est livré avec un moteur de moyeu arrière de 750 watts qui a du punch. Une fois que vous êtes à la hauteur, les freins mécaniques, qui ont des rotors de 160 mm, vous ralentiront facilement si et quand cela est nécessaire.

Écran Blix Sol Eclipse

Blix Sol Eclipse Lumière

Engrenages Blix Sol Eclipse





Peut-être que vous voulez juste que le moteur démarre de temps en temps, et préférez vous en tenir à la conduite traditionnelle. Le vélo offre une transmission mécanique à sept vitesses pour une gamme de scénarios. Bien que j’aie rarement eu besoin d’utiliser les vitesses inférieures, c’est parce que j’ai presque toujours utilisé l’assistance au pédalage.

Alternativement, peut-être que vous ne voulez pas pédaler du tout. C’est faisable aussi. Vous pouvez utiliser l’accélérateur sur le vélo uniquement, et cela vous fera passer de 0 à 20 milles à l’heure en quelques secondes. La batterie de 614Wh vous offrira jusqu’à 45 miles d’autonomie. Une fois épuisé, vous pourrez le recharger complètement en environ six heures, ce qui n’est pas mal.

À l’avant du vélo, il y a aussi une lumière LED pour la conduite de nuit. J’ai fait du vélo principalement pendant la journée, mais une courte balade de nuit a prouvé que la lumière est plus que suffisamment brillante pour la plupart.

De manière générale, le Blix Sol Eclipse offre une conduite incroyablement confortable. C’est en grande partie grâce à la selle moelleuse et surdimensionnée, combinée aux gros pneus de 27,5 pouces x 2,4 pouces.

Conclusion

Blix Sol Eclipse Front Image source : Christian de Looper pour .

Le Blix Sol Eclipse est un vélo électrique magnifiquement construit et très performant que tout le monde adorera. Si vous êtes nouveau sur le vélo électrique, vous pourriez hésiter au prix de 1 699 $, mais vous pourriez dépenser beaucoup plus. Si vous avez un budget d’environ ce montant et que vous voulez un vélo électrique que vous pouvez conduire en ville avec style, le Blix Sol Eclipse est absolument la voie à suivre.

La compétition

Blix n’est pas la plus grande entreprise de vélos électriques, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas l’envisager. En fin de compte, le Blix Sol Eclipse bat la plupart de ses concurrents. C’est grâce à sa meilleure autonomie, sa batterie plus grande et son design époustouflant.

En fonction de ce pour quoi vous voulez le vélo, bien sûr, il peut y avoir de meilleures options. Si vous avez un budget plus serré, il vaut la peine d’envisager des options comme le Lectric XP 2.0, qui est plus petit et pas aussi luxueux, mais offre toujours une autonomie de 45 milles et dispose d’un moteur de 500 W. Si vous pouvez dépenser beaucoup plus, pensez au Cannondale Adventure Neo 3 EQ.

Dois-je acheter le Blix Sol Eclipse ?

Oui. Le Blix Sol Eclipse est luxueux, bien conçu et très amusant. Si le prix est juste, achetez-le.