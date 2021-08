Un supercalculateur fait avec des consoles PS3 a été créé par l’US Air Force | La technologie

in

Si vous collectionnez 1760 PS3, vous avez déjà votre premier super ordinateur.

Qu’ont en commun l’US Air Force et une PS3 ? Apparemment rien, à moins que vous ne construisiez un superordinateur avec des centaines et des centaines de ce système de bureau Sony, et oui, cela a vu le jour.

Vous ne le savez probablement pas, mais à l’époque de la PlayStation 3, des centaines de PS3 étaient utilisées par l’armée américaine. créer un super ordinateur, économisant des millions de dollars en cours de route.

L’histoire, sauvée par le site warhistoryonline, a révélé quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas et où l’armée des États-Unis est venue utiliser 1760 pour PS3, une console assez avancée pour l’époque, pour créer un super ordinateur capable de l’utiliser pour différents projets satellites.

L’histoire remonte à l’ère PlayStation 2, où un kit Linux est apparu qui a permis à la console de se transformer en ordinateur. Aussi, Craig Steffen, Un chercheur principal du NCSA a essayé avec cette invention de fabriquer un supercalculateur d’environ 60 à 70 PS2, mais la chose n’a pas très bien fonctionné.

Avec l’arrivée de la PlayStation 3, 37 fois plus puissante que la PS2, les chercheurs ont découvert qu’elle fonctionnait assez bien avec le logiciel Linux et ont donc créé un super ordinateur. C’est comme ça qu’il l’a utilisé Gaurav Khanna, de l’Université du Massachusetts, car il voulait un super ordinateur pour simuler l’astronomie théorique. Mais bien sûr, comme il n’y avait pas de budget pour commander un super ordinateur, il n’a pas hésité à acheter 176 PS3, et c’est ce qu’il a fait.

S’inspirant de ces premiers petits projets de supercalculateurs, le Armée de l’air américaine Il avait besoin d’un tel ordinateur pour l’imagerie satellite haute résolution, il s’est donc inspiré du travail de Gaurav Khanna. Donc l’Air Force au lieu de mettre en service un supercalculateur qui a coûté des millions de dollars, acquis un énorme 1760 PS3 car c’était non seulement moins cher, mais aussi plus économe en énergie.

Cet ensemble PS3 1760 est connu sous le nom de Amas de condors, et est devenu le 35ème ordinateur le plus puissant au monde. Il a coûté 2 millions de dollars à fabriquer, très bon marché par rapport aux supercalculateurs de l’époque qui étaient environ 10 voire 20 fois ce prix.

Malheureusement, le projet a été abandonné et ces PlayStation 3 ont été restituées à Sony ou remises à des collectionneurs.

La nouvelle n’est pas surprenante non plus, étant donné qu’une ferme de crypto-exploitation illégale a été découverte relativement récemment, utilisant des milliers de PS4.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par David Hernández.