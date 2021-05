Un superclassique blessé par l’épidémie de Covid à River

16/05/2021 à 17:15 CEST

Le Superclásico, le match le plus important du football argentin, se jouera ce soir à 22h30 à La Bombonera. Aucun autre jeu ne génère l’impact du classique argentin dans le monde lorsque la balle commence à rouler. Mais ce duel passionné entre les deux plus grandes équipes du pays qui règle toujours la rivalité aura un assaisonnement supplémentaire marqué par les temps dramatiques de la pandémie COVID 19: la nuit dernière 15 joueurs de River Plate ont été testés positifs et l’équipe Millionaire a dû se tourner vers les jeunes joueurs pour compléter la liste de l’équipe.

Le virus a modifié les plans et la stratégie planifiée de Marcelo Gallardo pour faire face au rival classique, dont plusieurs font la une. Et il a perdu les quatre archers principaux. Les joueurs testés positifs sont: Rafael Santos Borré; Nicolás De La Cruz; Robert Rojas; Enrique Bologna; German Lux; Franco Patroli; Federico Girotti; Bruno Zuculini; Tomás Castro Ponce; Franco Armani; Matias Suárez; Benjamin Rollheiser; Agustín Palaveccino; Santiago Simon.

La nouvelle des contagions dans la concentration de River Plate était connue la veille du match quart de finale de la Coupe de la Ligue professionnelle. Et cela a considérablement réduit les joueurs disponibles de la liste des convoqués par le directeur technique. La rumeur a même circulé selon laquelle il pourrait également être infecté, bien que le club l’ait nié.

Gallardo a dû élever cinq jeunes joueurs dans l’équipe professionnelle. Les joueurs nommés pour le banc des remplaçants sont: Agustín Gómez (gardien de but); Tomás Lecanda (défenseur central); Felipe Peña (milieu de terrain central); Tomás Galván (milieu offensif); Damian Lucero (avant).

La plus grande difficulté pour l’entraîneur face à la vague d’infections est que les quatre gardiens de but sont infectés, il a donc dû se tourner vers le jeune Leonardo Diaz, qui débuterait contre Boca.

Sur les 15 joueurs infectés, seuls trois avaient assuré la position de départ: Le défenseur chilien Paulo Díaz; l’Uruguayen De La Cruz au milieu de terrain; et l’attaquant Santos Borré.

Face à cette difficulté, les onze probables de River pour faire face à Boca seront: Armani; Milton Casco, Jonathan Maidana, Héctor Martinez, Fabricio Angeleri; Agustín Palavecino, Enzo Peréz, Leo Ponzio, Paradela; Matias Suarez et Julián Alvarez.

Marcelo Gallardo arrive avec un bilan impressionnant contre le rival classique: il a remporté cinq centres en heads-up contre Boca. La séquence a débuté lors de la Coupe d’Amérique du Sud 2014, puis s’est étendue aux huitièmes de finale Libertadores 2015, à la Super Coupe 2018 avec un seul match à Mendoza, à la finale Libertadores 2018 au Santiago Bernabéu Madrid et aux demi-finales Libertadores 2019.

Du côté de Boca Juniors, une victoire donnerait un coup de fouet au cycle de Miguel Russo, qui est toujours regardé de travers par l’élimination contre Santos en Copa Libertadores l’an dernier; bien que Diego Armando Maradona ait remporté le dernier tournoi local.

L’entraîneur a consolidé un milieu de terrain jeunesse avec Medina, Varela et Almendra. À eux, il a ajouté le Colombien Cardona, l’un de ses favoris avec de bons matchs contre River. Le joueur revient d’un mois d’inactivation par Covid, et des complications cardiaques dérivées du virus. Le joueur n’était pas le dernier classique en raison d’une blessure et pourrait être une option au milieu de terrain ou à l’avant. Vous aurez sûrement des possibilités d’entrer depuis la banque.

Les onze de l’équipe xeineize formeraient avec: Agustín Rossi; Nicolás Capaldo, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Alan Varela, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Carlos Tevez, Sebastián Villa.

Boca joue beaucoup dans le classique, alors le vice-président Juan Roman Riquelme a eu une conversation avec l’équipe et leur a dit: “C’est à vous de donner de la joie au peuple. Les classiques sont gagnés par ceux qui essaient. Lundi, plus de la moitié du pays doit être heureux”.