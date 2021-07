Rejoignez Eric Fry et Louis Navellier pour le Sommet Tech Supercycle 2021 de ce soir… pourquoi il n’y a pas de retour à l’économie d’hier… en vous assurant que votre portefeuille est aligné sur ce changement radical

Ce soir, à 19 h HE, les légendes de l’investissement Eric Fry et Louis Navellier animeront un événement spécial en direct appelé le Sommet Tech Supercycle 2021.

Si je pouvais résumer pourquoi vous devez y assister dans un seul tableau, ce serait celui-ci…

Ce que vous regardez est l’histoire de deux marchés boursiers…

On crée de la richesse. L’autre le détruit.

L’un est enraciné dans l’économie d’hier. L’autre surfe sur la vague du progrès technologique.

La ligne noire, qui a gagné 384 % au cours des sept dernières années environ, est IGV, l’ETF iShares Tech-Software.

C’est un proxy pour « tech ».

La ligne verte, qui a perdu 34 % sur la même période, est XLE, l’ETF SPDR Energy Select Sector.

C’est un proxy pour « non technologique ».

Et cette caverne béante séparant l’IGV et la XLE aujourd’hui ?

C’est le Technochasme.

Ce soir, Eric et Louis discuteront non seulement de la façon d’éviter d’être victime du Technochasm, mais aussi de la façon d’en créer une richesse qui pourrait changer des vies.

***Cette décennie va générer d’énormes richesses pour certains, tout en les détruisant pour d’autres

Les lecteurs réguliers de Digest connaissent le Technochasm – c’est le terme d’Eric pour décrire le vaste et croissant écart de richesse qui se produit en Amérique. Une grande partie de cet écart peut être attribuée à la richesse des investissements provenant des technologies de pointe qui s’accumule entre les mains de quelques-uns.

Alors que nous nous trouvons aujourd’hui au début d’une nouvelle décennie, cette division ne fera que s’intensifier – stratifiant davantage notre société et nos marchés d’investissement.

Cela signifie pour vous, en tant qu’investisseur, qu’il est essentiel de positionner votre portefeuille du bon côté. Si vous ne le faites pas, la destruction de la richesse pourrait entraver votre portefeuille et votre épargne-retraite.

Ce n’est pas exagéré.

Vous venez de voir ce qui est arrivé à XLE au cours des six dernières années. Gardez à l’esprit que XLE détient les sociétés énergétiques les plus importantes et les plus prospères au monde – Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Marathon et Kinder Morgan pour n’en nommer que quelques-unes. Ces entreprises sont dans les portefeuilles de millions d’Américains.

Maintenant, vous avez probablement lu ici dans le Digest comment le commerce du pétrole s’est bien comporté au cours des derniers mois – et c’est le cas.

Mais même en incluant cette récente surperformance, au cours des six dernières années, XLE a détruit 34% de chaque dollar investi.

Si vous aviez approché de la retraite au cours de la dernière décennie et que vous deviez faire la distinction entre faire croître votre pécule et le protéger, cette perte aurait pu faire dérailler votre sécurité financière.

Cette même dynamique se joue dans d’autres secteurs. Et ce faisant, il transforme notre bourse.

***La destruction créative de la technologie

La technologie continue de progresser. Et comme il le fait, il détruit les anciennes façons de faire les choses.

Bien que cela ait toujours été vrai, cela se produit aujourd’hui à un rythme beaucoup plus rapide. Il y a deux raisons derrière cela…

Raison 1 – La loi des rendements accélérés.

Ce principe est ancré dans le progrès exponentiel – fondamentalement, l’idée que chaque nouvelle étape technologique avance sur une base multiplicative, plutôt que sur une base additive.

Par exemple, l’ancienne méthode de croissance était 1 + 1 = 2… le prochain avancement vient et nous ajoutons un autre « +1 » pour obtenir « 3 ». L’étape suivante vient et nous ajoutons un autre “+1” pour obtenir “4”.

Mais grâce aux progrès exponentiels et à la loi des retours accélérés, tout a changé – maintenant nous multiplions les progrès.

Alors, faites votre premier pas… et doublez-le. Nous sommes à « 2 ». Maintenant, prenez ce “2” et doublez-le à nouveau – nous sommes à “4”. Doublez-le à nouveau, et nous sommes soudainement à « 8 ». Puis « 16 ».

La technologie d’aujourd’hui se développe à un rythme multiplicatif.

Bien que cela soit vrai depuis un certain temps déjà, un événement récent accélère encore plus ce changement. Cela nous amène à la deuxième raison…

Raison 2 – la pandémie de COVID-19.

Les blocages économiques de 2020 ont accéléré la transition de « propulsé par les personnes » à « propulsé par des robots » dans le secteur des entreprises.

Nous l’avons vu dans toute l’économie…

Des épiceries du coin – un robot qui compte les stocks, un exemple réel étant “Tally” de l’épicerie Schnucks à St. Louis…

Aux grands détaillants – le magasin de vêtements Gap, qui fait plus que tripler le nombre de robots de sélection d’articles qu’il utilise dans ses entrepôts. Chaque machine gère un travail généralement effectué par quatre personnes…

À la préparation des aliments – le géant de l’emballage de viande Tyson Foods a mis ses ingénieurs au défi de développer un système de désossage automatisé qui accélère le passage des coupeurs de viande humains aux bouchers robotisés…

C’est un progrès exponentiel, accéléré par le coronavirus.

Plus important encore, ce n’est pas un changement temporaire. C’est une refonte complète de notre économie.

En novembre, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est exprimé directement sur ce point lors du Forum de la BCE sur la banque centrale :

Je conviens que ce que cette crise est en train de faire, c’est qu’elle accélère beaucoup de changements technologiques préexistants… Nous ne revenons pas à la même économie. Nous nous remettons, mais dans une économie différente, et ce sera une économie plus axée sur la technologie… Je pense que vous verrez plus de télétravail. Vous verrez probablement l’accélération de l’automatisation. Tout cela était en train de se produire, mais vous allez en voir beaucoup plus…

***Comment cela se traduit par votre portefeuille

Lorsqu’un dollar investi dans la technologie peut éventuellement économiser, disons, dix dollars en dépenses salariales, il est évident que la puissance des robots remplace la puissance des personnes.

Mais qu’arrive-t-il exactement à tous ces dollars de paie qui ont été épargnés ?

Eh bien, ils restent dans l’entreprise et font généralement l’une des deux choses suivantes…

Ils sont réinvestis dans la recherche et le développement d’une entreprise, ce qui l’aide à créer des technologies encore plus récentes qui la séparent des entreprises de la « vieille école ».

Ou bien, ces dollars économisés ajoutent de la valeur au bilan d’une entreprise, ce qui fait monter le cours des actions – ou ces dollars sont versés sous forme de dividendes, ce qui gonfle les soldes des comptes des investisseurs.

Quoi qu’il en soit, la technologie favorise un transfert de richesse – des masses, de ceux qui avaient été employés mais qui ont perdu leur emploi au profit de la technologie – vers un groupe sélectionné d’entreprises et d’investisseurs.

Que vous pensiez que cela soit juste ou moralement juste, cela se produit.

Maintenant, voici la chose…

Aussi divisé que notre monde d’aujourd’hui, les choses vont bientôt empirer.

Voici Eric avec plus :

(The Technochasm) divise le monde financier et le marché boursier en deux. La mauvaise nouvelle est qu’il y a une nouvelle technologie en ligne qui séparera encore plus les deux parties. Si vous ne vous y préparez pas, vous pourriez être laissé pour compte et voir la valeur de votre pécule de retraite s’éroder. La bonne nouvelle est que si vous prenez les mesures appropriées maintenant, vous pourriez voir des gains incroyables… Vous devez comprendre ce qui se passe exactement, qui seront les gagnants ET les perdants et comment cela changera à jamais le marché boursier.

L’événement de ce soir révélera tous ces problèmes et bien plus encore.

***Quel est le rôle de Louis Navellier au Sommet Tech Supercycle 2021?

Un petit aparté pour les lecteurs réguliers de Digest qui pourraient se demander quelque chose…

Le travail d’Eric sur ce sujet est évident. Il est le créateur du terme « Technochasm » et nous dressons le profil de son travail sur le sujet depuis plus d’un an. Mais quel est le rôle de Louis dans le Sommet de ce soir ?

Eh bien, tout d’abord, Louis suit le travail d’Eric depuis des années et croit beaucoup en ses recherches.

Deuxièmement, s’il y a quelqu’un qui connaît le pouvoir de la technologie pour transformer nos vies, c’est bien Louis, un homme dont les algorithmes informatiques guident ses décisions d’investissement depuis plus de 30 ans.

Au cours des derniers trimestres, le système de Louis a mis en évidence de plus en plus d’actions technologiques comme enracinées dans la force fondamentale. Compte tenu de cela, il positionne ses propres abonnés dans la technologie et pense que c’est essentiel pour tous les investisseurs à l’avenir.

Fait intéressant, Louis a également remarqué la technologie perturbatrice à laquelle Eric vient de faire référence il y a un instant, et pense que ce qui s’en vient sera énorme.

De Louis :

Une nouvelle technologie est sur le point d’être adoptée massivement et de libérer 56 000 milliards de dollars de nouvelle richesse économique. Et cela inaugurera une nouvelle révolution économique qui pourrait déclencher un supercycle massif dans certains secteurs technologiques. Eric et moi pensons que cette opportunité est si GRANDE, nous sommes prêts à promettre que vous pourriez gagner au moins 100 000 $ au cours de la prochaine année.

Encore une fois, tous ces détails seront expliqués ce soir.

J’ajouterai que juste pour assister à l’événement, vous obtiendrez le nom et le symbole boursier d’une entreprise qui est au cœur de cette opportunité de 56 000 milliards de dollars. Vous pouvez réserver votre place en cliquant ici.

Résultat : la technologie transforme notre monde et, par extension, nos marchés d’investissement. celui de ce soir Sommet Tech Supercycle 2021 à 19 h HE aidera à mettre votre portefeuille du bon côté de ce changement radical.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg