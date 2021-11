17/11/2021 à 23:32 CET

Alberto Sanchez

Le secteur agricole de Campo de Cartagena a connu ces derniers jours un événement qu’il a tenté d’éviter ces derniers mois après la dernière crise de la Mar Menor. La dégradation de l’écosystème et l’implication de l’activité agricole ont contraint le Chaîne de supermarchés allemande Aldi envoyer une déclaration à leur fournisseurs de la région avant « violations environnementales graves » qui sont devenus connus en Allemagne après un reportage de la chaîne de télévision publique Westdeutscher Rundfunk, dans lequel des explications ont été demandées à des sociétés de vente de produits alimentaires comme Aldi ou Lidl pour leurs relations commerciales avec des entreprises agricoles qui pourraient polluer la Mar Menor.

En particulier, lit-on dans la déclaration, Aldi souligne le 80 entreprises de production de fruits et légumes ils sont accusés d’avoir « exploité des puits et des usines de dessalement illégaux entre 2017 et 2021, ainsi que de rejeter des eaux usées contenant des nitrates et des phosphates et de la saumure de dessalement » dans la Mar Menor « sans aucun » traitement préalable. Ces sociétés, identifiées dans l’affaire Topillo pour leur implication dans la contamination de l’écosystème, ont mis en alerte les sociétés allemandes Aldi Süd et Aldi Nord, depuis qu’elles ont reçu la liste des inculpés de la chaîne de télévision.

Un autre point important de la déclaration, avancé par Cadena Ser, souligne que la défense que le secteur agricole de la zone a fait, en référence au fait que le niveau élevé des eaux souterraines de l’aquifère « soi-disant responsable du rejet incontrôlé » des eaux usées dans la Mar Menor, est « pas très crédible » pour Aldi, surtout « en raison de la situation hydrologique et des conditions climatiques » dans la Région de Murcie.

La chaîne allemande a donné un délai jusqu’au 12 novembre aux entreprises qui commercent avec elle pour clarifier s’ils ont une responsabilité dans le catastrophe écologique. Ce type d’action préventive de la part des supermarchés ou des grossistes européens n’est pas la première fois que cela se produit et c’est que plusieurs jours après l’anoxie, le secteur agricole a signalé d’autres cas similaires, tels que les acheteurs ont demandé de ne pas étiqueter les légumes avec l’origine marquée à Murcie.

« Les conditions décrites ci-dessus ne sont en aucun cas compatibles avec nos principes de la durabilité environnementale. Par conséquent, nous voulons enquêter de manière approfondie sur les allégations afin d’en déduire les mesures nécessaires. En tant que partenaire commercial direct des producteurs, leur soutien est essentiel en ce moment », explique l’entreprise allemande.

Luengo demande une rencontre avec Aldi

La déclaration d’Aldi a déclenché l’alarme au sein du gouvernement régional. Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Antonio Luengo, a contacté cet après-midi l’ambassadeur d’Espagne en Allemagne pour gérer « dans les meilleurs délais » une rencontre avec la chaîne de supermarchés pour vous informer de la situation à Mar Menor.

Luengo entend garantir « la qualité des produits fabriqués dans la région de Murcie, les exigences environnementales existantes et de résoudre les doutes qu’ils pourraient avoir sur l’un des secteurs les plus importants de l’économie régionale et que, nous ne pouvons pas oublier, en dehors de notre pays est la marque Espagne », précisent-ils depuis le ministère.

« Il maintient sa relation habituelle »

La Opinion de Murcia a contacté les services centraux d’Aldi il y a quelques semaines pour demander quelles conséquences le reportage de la télévision allemande sur la Mar Menor aurait sur les relations commerciales du supermarché avec les fournisseurs de Campo de Cartagena. La réponse envoyée quelques jours plus tard a précisé qu’Aldi « maintient ses relations habituelles avec les fournisseurs de la région et, à des moments précis, reçoit des marchandises de Campo de Cartagena. L’entreprise reste en contact permanent avec ses fournisseurs et prendra les mesures appropriées, si nécessaire. nécessaire ».