Un support à 60 images par seconde pourrait arriver pour Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Origins, la première entrée de la franchise qui s’est éloignée de sa formule traditionnelle, pourrait recevoir une mise à jour d’Ubisoft sous la forme d’un support à 60 images par seconde.

Les fans ont demandé à Ubisoft de mettre à jour le jeu depuis qu’Assassin’s Creed Odyssey a reçu une mise à jour similaire en août dernier. La dernière entrée de la franchise, Assassin’s Creed Valhalla, prend en charge 60 images par seconde depuis 2020.

Bien que les fans puissent enfin jouer à l’entrée 2017 de la franchise Assassin’s Creed à une fréquence d’images plus élevée, on ne sait pas exactement quand le jeu sera mis à jour. Ubisoft a annoncé la fonctionnalité en aparté tout en célébrant la journée Assassin’s Creed sur Twitter. « Nous envisageons également d’ajouter la prise en charge de 60 images par seconde pour Assassin’s Creed Origins, alors restez à l’écoute ! » lit le tweet.

Il est peu probable que les fans puissent jouer à Assassin’s Creed Origins à 60 images par seconde sur des consoles sans PS5 ou Xbox Series X. Le correctif d’Odyssey du début de l’année ne s’appliquait qu’à la version nouvelle génération du jeu, comme celui de Valhalla.

Alors que Bayek d’Assassin’s Creed Origin aura meilleure apparence en action à une fréquence d’images plus élevée, il ne reçoit pas le même traitement que Kassandra d’Odyssey ou Eivor de Valhalla. Les deux protagonistes se sont retrouvés face à face grâce à un ensemble de contenu gratuit récemment publié pour Assassin’s Creed Odyssey et Assassin’s Creed Valhalla appelé Crossover Stories.

Une autre extension plus importante, censée durer 35 heures, devrait sortir pour Assassin’s Creed Valhalla l’année prochaine. Intitulé Dawn of Ragnarok, le DLC mettra les joueurs dans la peau de Havi, l’un des descendants d’Eivor. Dawn of Ragnarok devrait sortir le 10 mars.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.