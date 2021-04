Un support de téléphone de voiture très solide

Le bon support de téléphone de voiture maintiendra efficacement votre smartphone à portée de main et dans une position de visualisation optimale. Il devrait vous permettre de contrôler votre musique, votre navigation et vos communications mains libres aussi rapidement et sans effort que possible, afin de garder votre conduite aussi sûre que possible. J’ai pris l’iOttie iTap Magnetic 2 lors de plusieurs trajets et nous sommes prêts à vous dire à quel point il est bon (ou mauvais). Pour en savoir plus, lisez cette revue iOttie iTap Magnetic 2.

Ce que vous devez savoir sur l’iOttie iTap Magnetic 2

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

iOttie iTap Magnetic 2 (HLCRIO156): 29,95 $ / 24,95 £ / 29,95 €

Le iOttie iTap Magnetic 2 est un support de voiture pour smartphone qui se fixe au tableau de bord ou au pare-brise. Il le fait avec l’utilisation d’une ventouse et d’un coussin flexible qui adhère aux surfaces avec de l’adhésif. Le téléphone se monte sur cet accessoire à l’aide d’aimants, comme son nom l’indique. Cela se fait avec l’utilisation de plaques magnétiques (deux incluses) ainsi que d’un film protecteur qui se trouve entre la surface du smartphone et l’adhésif de la plaque.

Cette monture mesure 121 x 71 x 127 mm et n’est disponible qu’en noir. Son PDSF est de 29,95 $, mais vous pouvez souvent le trouver un peu moins cher sur Amazon et d’autres détaillants.

Ce qui est bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

La qualité la plus importante d’un bon support de téléphone de voiture est qu’il maintient efficacement le smartphone en place. La plupart des autres supports de voiture magnétiques que nous avons testés ont fait un très bon travail pour contenir des téléphones plus lourds, mais aucun ne s’est rapproché de celui-ci. Cet aimant est vraiment fort! Il peut soulever un téléphone si vous placez l’aimant sur environ un demi-pouce. Et il ne le fait pas en douceur, il le met en place. De même, l’aimant arrachera le téléphone de votre main.

Qu’est-ce que cela signifie pour votre expérience? En termes simples, le téléphone n’est pas vraiment enclin à trembler et à se déplacer pendant la conduite, même sur un terrain accidenté. Il fait également un excellent travail en empêchant le téléphone de glisser du support et de se retrouver sous votre siège, où tout disparaît mystérieusement. Je me sentais très confiant en faisant confiance à l’iOttie iTap Magnetic 2 avec mes smartphones.

L’aimant de l’iOttie iTap Magnetic 2 est vraiment puissant!

En regardant cela dans une perspective plus large, nous aimons les supports magnétiques pour le niveau de facilité et de commodité qu’ils offrent. Trébucher avec des mécanismes et des fermoirs étranges peut devenir ennuyeux si vous le faites à chaque fois que vous montez et descendez de votre voiture. Il suffit de tendre la main vers votre support et de laisser votre téléphone s’enclencher pour que cette expérience soit un jeu d’enfant.

J’aime aussi le fait que le tampon de tableau de bord inclus ne soit pas rigide. Il est fait de ce qui semble être du plastique flexible, ce qui signifie qu’il peut se mouler sur de nombreuses surfaces inégales. Nous ne savons pas pourquoi d’autres fabricants n’ont pas réalisé qu’il était presque impossible de trouver une surface vraiment plane à l’intérieur d’un véhicule. Cette polyvalence vous offre plus d’options pour les endroits où vous pouvez monter l’iOttie iTap Magnetic 2.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

L’esthétique compte dans un espace confiné comme un véhicule, le design est donc un facteur important à prendre en compte lors du choix du bon support de téléphone. Bien que l’iOttie iTap Magnetic 2 ne soit pas un engin dans votre visage et que ses couleurs l’aident à se fondre quelque peu dans son environnement, ce n’est pas non plus le plus beau de sa catégorie. Il est principalement fait de plastique bon marché, ce qui peut le garder léger, mais cela l’empêche également de ressembler à un produit haut de gamme.

L’iOttie iTap Magnetic 2 est principalement fait de plastique bon marché.

Je ne suis pas non plus un grand fan de la fixation semi-permanente d’objets à mon téléphone ou à mon véhicule. Vous pouvez essayer d’éviter de coller le coussin sur votre tableau de bord en vous appuyant simplement sur la ventouse. Cependant, il n’y a aucun moyen de coller une plaque métallique à l’arrière de votre téléphone. Sans oublier que ces plaques métalliques sont connues pour interférer avec la charge sans fil, ce qui pourrait être un énorme problème. Nous vous recommandons de savoir où se trouve la bobine de charge sans fil de votre téléphone (le cas échéant) afin que vous puissiez essayer de placer votre plaque métallique de manière stratégique.

Nous n’aimons généralement pas recommander des supports qui vivent dans votre tableau de bord ou votre pare-brise, où celui-ci est censé aller. Tout ce qui obstrue votre vue de face peut être un danger, sans compter que cela peut être illégal (vérifiez vos lois locales). Cela dit, nous réalisons également que toutes les voitures ont des conceptions différentes. Assurez-vous simplement que vous êtes en sécurité et restez dans les limites de vos limites légales.

Avis iOttie iTap Magnetic 2: Dois-je l’acheter?

Crédit: Edgar Cervantes / Autorité Android

Le simple fait que l’iOttie iTap Magnetic 2 possède l’aimant le plus puissant que nous ayons testé en fait un achat intéressant. Il tiendra bien votre téléphone fermement et offre toutes les commodités d’un support magnétique pour téléphone de voiture.

L’iOttie iTap Magnetic 2 possède l’aimant le plus puissant de tous les supports de téléphone de voiture que nous avons testés.

Cela dit, nous devons également dire qu’il existe de meilleures options si vous vous souciez de la qualité de fabrication et du placement de montage plus sûr. D’autant plus que cette monture n’est pas vraiment bon marché. Vous devez également éviter les supports magnétiques de téléphone de voiture si vous préférez ne pas coller de plaque métallique sur votre smartphone.

Il est également important de noter que iOttie vend d’autres versions de cette monture. Ils vendent également un support d’aération et un support de fente pour CD avec la même tête magnétique. Si vous voulez avoir de la fantaisie, ils ont même des supports magnétiques avec chargement sans fil.

En ce qui concerne l’iTap Magnetic 2, il existe de meilleurs supports de téléphone de voiture, mais si vous avez un téléphone vraiment lourd, c’est peut-être toujours le support qu’il vous faut.

iOttie iTap Magnetic 2

Le iOttie iTap Magnetic 2 est un support de tableau de bord / pare-brise qui utilise des aimants ultra-puissants pour maintenir votre téléphone en place.