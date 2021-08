Un suprémaciste blanc a reçu l’ordre de lire Orgueil et Préjugés alors qu’il évite la prison «à coups de peau» | Royaume-Uni | Nouvelles

Ben John, 21 ans, est un jeune sympathisant nazi qui a téléchargé des instructions de fabrication de bombes et a reçu l’ordre du juge Timothy Spencer QC de lire des classiques littéraires à la place. Le juge a dit à John qu’il pouvait rester en dehors de la prison tant qu’il se tenait à l’écart de la littérature sur la suprématie blanche.

Il a conseillé aux jeunes de lire plutôt des livres et des pièces de théâtre d’écrivains classiques tels que Jane Austen, William Shakespeare, Thomas Hardy et Charles Dickens.

John, qui a déjà étudié à l’Université De Montfort, sera invité à revenir en cour tous les quatre mois pour être testé sur la littérature en question.

Le jeune homme de 21 ans a été identifié pour la première fois comme un risque terroriste quelques jours après son 18e anniversaire et avait été référé au programme Prevent.

Cependant, John a continué à télécharger des documents de droite « répulsifs » ainsi que du contenu sur les nazis.

Les jeunes ont également acquis un manuel contenant des instructions pour la fabrication de bombes et ont écrit une lettre faisant rage contre les homosexuels, les immigrants et les libéraux.

Plus tôt ce mois-ci, John a été reconnu coupable par un jury de possession d’informations susceptibles d’être utiles pour préparer un acte de terreur.

Le tribunal a appris que la condamnation était passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 15 ans, mais le juge Spencer a conclu qu’il s’agissait d’un incident isolé et que son crime était probablement « un acte de folie d’adolescent ».

“Ce matériel est en grande partie lié à l’idéologie nazie, fasciste et inspirée d’Adolf Hitler.

“Mais il y avait aussi une quantité substantielle de matériel plus contemporain épousant du matériel d’extrême droite et de la suprématie blanche.

“Vous avez suggéré au procès qu’il s’agissait d’une simple fascination académique – je rejette cela. Mon point de vue est que dans une large mesure vous vous êtes aligné sur ces idéologies et dans une large mesure avez adopté les opinions exprimées comme les vôtres.”

Lors de la condamnation, le juge a fait promettre au jeune de ne plus rechercher de documents de droite avant de lui demander : « Avez-vous lu Dickens ? Austen ? Commencez par Pride and Prejudice et Dickens’ A Tale of Two Cities. Shakespeare’s Twelfth Night.

« Pensez à Hardy. Pensez à Trollope.

Le juge Spencer a décidé que le jeune homme de 21 ans reviendrait devant le tribunal en janvier pour vérifier qu’il avait tenu sa promesse et lu les textes classiques.

Il a déclaré : « Le 4 janvier, vous me direz ce que vous avez lu et je vous testerai dessus.

“Je vais vous tester et si je pense que vous êtes [lying to] moi tu vas souffrir.

“Je vous surveillerai, Ben John, à chaque étape. Si vous me laissez tomber, vous savez ce qui se passera.”

Pour ses crimes, le suprémaciste a été condamné à une peine de deux ans de prison avec sursis et une année supplémentaire sous licence, surveillée par le service de probation.

Une ordonnance de prévention des crimes graves de cinq ans a également été administrée, ce qui signifie que John doit rester en contact avec la police et leur permettre de surveiller son activité en ligne.

Il doit également suivre jusqu’à 30 jours un programme d’intervention sur l’identité saine pour ses crimes.

A la fin de l’audience, le juge Spencer a félicité tous les officiers qui avaient travaillé sur cette affaire.