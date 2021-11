Un sur cinq a retiré des fonds des comptes EPF depuis le début de Covid

En mai de cette année, l’EPFO a permis à ses membres de bénéficier d’une deuxième avance Covid-19 non remboursable pour soutenir ses abonnés pendant la deuxième vague de pandémie de Covid-19 (Photo: PTI)

Environ un souscripteur sur cinq à l’Organisation du fonds de prévoyance des employés (EPFO) a puisé dans son épargne entre avril 2020 et septembre 2021, prenant 28 288 crores pour surmonter les temps difficiles causés par la pandémie de Covid-19.

Les données compilées par l’organisme de la caisse de retraite exclusivement pour les membres de son conseil d’administration ont révélé que 1,21 crore de membres ont effectué des retraits de Covid-19 entre le premier trimestre 2020-2021 et le deuxième trimestre 2021-2022.

Selon le tableau de bord de l’EPFO, il y a environ 6,69 crore de membres qui ont payé leurs cotisations à l’EPF au cours de la dernière année. Le gouvernement avait en mars de l’année dernière modifié le régime de fonds de prévoyance pour permettre une avance non remboursable de Covid-19 pouvant atteindre 75 % du total des cotisations au fonds de prévoyance d’un membre ou une somme de ses trois mois de salaire, selon le moins élevé des deux.

Le nombre le plus élevé de réclamations, plus de 30 lakh, a eu lieu au cours du trimestre de juillet à septembre de l’exercice en cours, suivi du premier trimestre de l’exercice 21 et du premier trimestre de l’exercice 22. Cependant, le montant maximum déboursé l’a été au cours du premier trimestre de l’exercice précédent suivi du deuxième trimestre de l’exercice en cours.

La disposition relative au retrait spécial pour répondre aux besoins financiers des membres pendant la pandémie a été introduite en mars 2020, sous la direction de Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY).

En mai de cette année, l’EPFO a permis à ses membres de bénéficier d’une deuxième avance Covid-19 non remboursable pour soutenir ses abonnés pendant la deuxième vague de pandémie de Covid-19. L’avance de Covid-19 a été d’une grande aide pour les membres de l’EPF pendant la pandémie, en particulier pour ceux dont le salaire mensuel est inférieur à 15 000, a déclaré un responsable publié en mai de cette année.

« Un traitement plus rapide des réclamations était la clé pour les membres car pour beaucoup d’entre eux, même la survie de base est devenue un défi dans le contexte de précarité de l’emploi de Covid. L’EPFO s’est montré à la hauteur et les avances Covid-19 ont été réglées en moyenne dans les 72 heures avec une augmentation de 50% de la vitesse de règlement par rapport au passé », a déclaré l’EPFO.

Pour bénéficier de l’avance Covid-19, les membres peuvent directement déposer leurs réclamations sur le site Web de l’EPFO ou via une application gouvernementale souvent utilisée, UMANG, qui est essentiellement une plate-forme unique permettant de bénéficier de plusieurs services publics.

